Freigabedatum von Bond 23 angekündigt

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Michael G. Wilson und

Barbara Broccoli von EON Productions gaben heute zusammen mit Gary Barber und Roger Birnbaum, den Co-Chairmen und Chief Executive Officers von Metro-Goldwyn-Mayer Inc., bekannt, dass die Produktion des 23. James Bond-Films Ende 2011 beginnen und weltweit am 9. November 2012 freigegeben wird.

Daniel Craig wird als der legendäre britische Geheimagent auf die Leinwand zurückkehren. Das Drehbuch haben Neal Purvis, Robert Wade and John Logan geschrieben und Sam Mendes wird die Regie führen.

Über EON Productions

EON Productions Limited und Danjaq LLC sind vollkommen im Besitz der Broccoli/Wilson-Familie, die diese Unternehmen auch managen. Danjaq ist die US-amerikanische Firma, die mit MGM zusammen das Copyright an den bestehenden James Bond-Filmen besitzt und die Rechte hat zukünftige James Bond-Filmen sowie die weltweite Vermarktung zu produzieren. EON Productions ist eine Tochtergesellschaft von Danjaq, die britische Produktionsfirma, die James Bond-Filme produziert. Die 007-Franchise ist die am längsten laufende Serie in der Filmgeschichte und produzierte seit 1962 22 Filme. Michael G. Wilson und Barbara Broccoli übernahmen die Franchise von Albert R 'Cubby' Broccoli im 1995 und produzierten einige der erfolgreichsten Bond-Filme aller Zeiten, einschliesslich CASINO ROYALE und QUANTUM OF SOLACE.

Über Metro-Goldwyn-Mayer Inc.

Metro-Goldwyn-Mayer Inc. engagiert sich aktiv in der weltweiten Produktion und dem Vertrieb von Kinofilmen, Fernsehsendungen, Videos für den Heimgebrauch, interaktiven Medien, Musik und lizenzierten Merchandizing-Artikeln. Das Unternehmen besitzt das weltweit grösste Archiv moderner Filme, das rund 4100 Titel umfasst. Zu den betrieblichen Einheiten zählen Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc., United Artists Films Inc., MGM Television Entertainment Inc., MGM Networks Inc., MGM Domestic Networks LLC, MGM Distribution Co., MGM International Television Distribution Inc., Metro-Goldwyn-Mayer Home Entertainment LLC, MGM ON STAGE, MGM Music, MGM Consumer Products und MGM Interactive. MGM hält zusätzlich Beteiligungen an internationalen Fernsehsendern, die mehr als 130 Länder erreichen. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.mgm.com.

Rückfragen & Kontakt:

CONTACT: Susan Arons, Rubenstein Communications,

sarons @ rubenstein.com,+1-212-843-8033