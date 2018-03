EANS-Stimmrechte: Balda AG / Korrektur der Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung vom 05. Jan. 2011, 17:15 Uhr

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie)

Korrektur der Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG vom 05.1.2011 (betreffend die Stimmrechtsmitteilung der Octavian Advisors, LP)

Die Octavian Advisors, LP, New York, USA, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG, § 22 Abs. 1 Satz 1 Nummer 6 WpHG am 03.01.2011 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Balda AG, Bergkirchenerstrasse 228, 32549 Bad Oeynhausen, Deutschland, ISIN: DE0005215107, WKN: 521510 am 29.12.2010 die Schwelle von 3 Prozent der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 3,14 Prozent (1.846.891 Stimmrechte von insgesamt 58.890.636 Stimmrechten) beträgt. Der Octavian Advisors, LP wird der vorgenannte Stimmrechtsanteil gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nummer 6 WpHG zugerechnet.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Balda AG Bergkirchener Str. 228 D-32549 Bad Oeynhausen Telefon: +49 (0) 5734 9 22-0 FAX: +49 (0) 5734 922-2747 Email: info @ balda.de WWW: http://www.balda.de Branche: Elektronik ISIN: DE0005215107 Indizes: CDAX, Prime All Share Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, München Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Clas Röhl

Tel.: +49 (0) 5734 922-2728

croehl@balda.de