Königsberger-Ludwig: Petitionenausschuss lädt drei Bürgerinitiativen zur Anhörung

Wien (OTS/SK) - Erfreut zeigt sich Ulrike Königsberger-Ludwig, SPÖ-Nationalratsabgeordnete und Mitglied im Petitionenausschuss, dass heute alle fünf Parteien einer Anhörung der Einbringerinnen und Einbringer von drei Bürgerinitiativen im nächsten Ausschuss zugestimmt haben. "Es geht hier um Bürgerinitiativen und Petitionen zu den Themen Familie, Pflege und Steuergerechtigkeit. Diese Anliegen sind wichtig und der Petitionenausschuss ist der einzige parlamentarische Ausschuss, in dem Bürger ihre Anliegen selber vorbringen können", so Königsberger-Ludwig am Mittwoch im Gespräch mit dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) sv/sl/mp

