The Ritz-Carlton, Dubai International Financial Centre eröffnet / Neues Luxushotel mit dem größten Ballsaal und höchsten Wasserfall im Financial District

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots) -

Lang ersehnt und nach vielen Jahren der Vorbereitung öffnet heute das The Ritz-Carlton, Dubai International Financial Centre (DIFC) seine Türen. Das 341 Zimmer große Hotel, dem 124 Executive Residences angeschlossen sind, ist das zweite Ritz-Carlton in Dubai und das sechste Haus der amerikanischen Luxushotelgruppe in der Region. Lothar Quarz, der aus Deutschland stammende Generaldirektor des The Ritz-Carlton, DIFC, begrüßte die Hoteleigentümer und einige hochrangige Führungskräfte der The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. anlässlich der Eröffnungsfeier. "Dieser Tag ist nicht nur für mich der Start einer neuen und aufregenden Reise", freut sich Quarz. "Ich bin sehr stolz auf unsere Damen und Herren, die sehr hart auf diesen Moment hingearbeitet haben. Ihre Hingabe und ihre Entschlossenheit, nur den besten Service bieten zu wollen, wird das Erlebnis für Gäste noch mehr bereichern und uns von Mitbewerbern unterscheiden", so Quarz weiter. "Unsere Unternehmensphilosophie ist es Hotels zu gestalten, die eine legere Eleganz bieten - und, wenn angebracht, mit mehr oder weniger klassischen Einflüssen. Dieses Haus ist ein gutes Beispiel unserer strategischen Ausrichtung", kommentiert Hervé Humler, President und Chief Operating Officer von The Ritz-Carlton, das neue Hotel. "Die Möglichkeit, unsere Präsenz in Dubai zu erweitern und Teil einer Region mit substantiellem Wachstum zu sein, ist eine außergewöhnliche Gelegenheit. Natürlich haben wir schnell die Chance ergriffen und mit dem neuen Hotel einen idealen Veranstaltungsort für die internationalen Unternehmen geschaffen, die in diesem Finanzzentrum bereits anwesend sind." The Ritz-Carlton, DIFC ist das einzige Hotel mit direktem Anschluss zum Gebäudekomplex Dubai International Financial Centre (DIFC). Durch die besondere Lage im Verbindungsgang wird sich daher die No. 5 Lounge & Bar schnell zum gesellschaftlichen Mittelpunkt von DIFC entwickeln. Besonders beeindruckend ist hier die 30 Meter hohe Wein-Wand mit über 3000 edlen Tropfen. Die kulinarische Auswahl lässt ebenfalls nichts zu wünschen übrig: Das Restaurant Blue Rain steht für anspruchsvolle Thai-Küche, die französische Brasserie Can Can bietet zu jeder Tageszeit unkomplizierte Gerichte und das Center Cut Steakhouse ist nicht nur für Liebhaber herzhafter Grillgerichte die perfekte Adresse. Jedes Restaurant verfügt zudem über großzügige Außenterrassen für den Genuss unter freiem Himmel. So auch die Lobby Lounge & Terrace, in der nicht nur der klassische Afternoon Tea zelebriert wird. Ein besonderer architektonischer Glanzpunkt des The Ritz-Carlton, DIFC ist ein zehn Etagen hoher Wasserfall, der sich dem Gebäude entlang - und der Lobby zugewandt - in den Innenhof ergießt. Weitere sieben Wasserspielelemente sind im und am Hotel zu finden, welche nicht nur die Ästhetik und Atmosphäre unterstreichen, sondern gemäß der chinesischen Lehre Feng Shui ein Symbol für Wohlstand und Erfolg sind. Alle Gästezimmer verfügen über eine Mindestgröße von 45 Quadratmetern und Fenster, die vom Boden bis zur Decke reichen. Durch das gläserne Design-Konzept strömt in die meisten Badezimmer auch Tageslicht. Alle Bäder verfügen zudem über im Hauptspiegel eingebaute TV-Geräte. Für all jene, die Erholung und Fitness suchen, ist der The Ritz-Carlton Spa mit 13 Behandlungsräumen die richtige Anlaufstelle. Gäste, die zu den ersten zählen möchten, die im neuen The Ritz-Carlton, Dubai International Financial Centre wohnen, können unter Telefon +974-372-2555 buchen, im Internet unter www.ritzcarlton.com/dubaiifc oder in jedem Reisebüro. ANMERKUNGEN FÜR REDAKTIONEN: Foto Download: http://bit.ly/NDyPf Video-Stream: http://tiny.cc/jdsxk The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. mit Sitz in Chevy Chase, Maryland (USA) betreibt 73 Hotels und Resorts in Nord- und Südamerika, Europa, Asien, Afrika und im Nahen Osten. Über 30 weitere Hotels und Eigentumsanlagen sind in Voreröffnung oder Planung, darunter in Toronto und in Hongkong. The Ritz-Carlton ist das einzige Dienstleistungsunternehmen, das zweimal in Folge den renommierten Qualitätspreis "Malcolm Baldrige National Quality Award" des amerikanischen Wirtschaftsministeriums für außergewöhnlichen Kundenservice gewonnen hat. Informationen und gebührenfreie Reservierungen unter Telefon 0800-1812334 (in Deutschland), Telefon 0800-201127 (in Österreich) und Telefon 0800-553986 (in der Schweiz) sowie unter www.ritzcarlton.com . The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Marriott International, Inc. (NYSE:MAR).

