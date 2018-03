Brillant begehrt & restlos ausverkauft - so findet der HBLA Ball 2011 in der lederfabrik Linz statt

2011 selbstbewusst die "Modekrone der Bälle" auf zusetzen ist das diesjährige erklärte Ziel dieser Schüler

Linz (TP/OTS) - Brillant, begehrt & restlos ausverkauft, so präsentiert sich auch der heurige Ball der HBLA Lentia, am Freitag, dem 14.01.2011 im Herzen der Lederfabrik in der Kulturhauptstadt Linz wieder.

Die Maturanten 2011 rocken im Fashion & Design Cube und liefern den Gästen in den traditionsreichen Gemäuern eine feurige Show.

Um Mitternacht zeigen die HBLA-Maturanten ein Spitzenentertainment für alle Altersgruppen - einfach bunt, schrill, laut und unvergleichbar.

Das Bar-Team internationalen Renommees, allen voran der World Champion im Show-Barkeeping 2010, Mario Hofferer, verleihen dieser Veranstaltung mit viel Liebe zum Detail aufmerksamen Bar-Service und vielen Überraschungsmomenten zusätzlichen Glanz und Glamour.

Übrigens: Ob Feuershow, Synchronshow, Neonshow, oder working Flear, bleibt die große Mitternachtsüberraschung von Mario Hofferer und fasziniert mit Sicherheit alle Ballgäste, bzw. sorgt für ein absolutes Highlight bei jedem Event. Das Ball Musikprogramm der Schüler in der lederfabrik rockt auch heuer wieder das extravagante Event.

Das gesamte Eventteam der lederfabrik, allen voran Frau Bianca Ramaseder, einschließlich des Marketings, der Bürger Consulting und alle Service und Küchenleiter unterstützen an diesem Ballabend mit Leidenschaft und Erfahrung alle Maturanten der HBLA Lentia, die ihre Reifeprüfung in der lederfabrik vorab feiern.

Der Veranstaltungsort die lederfabrik, das Schaufenster Oberösterreichs, ist bekannt als der perfekte Ansprechpartner für Ihre Firmenfeiern, Messestände, Bälle, Konzerte, Geburtstagsfeiern und Kabaretts.

Dieser Ball steht ganz und gar unter dem Motto "Wer wagt gewinnt" und startet eine erfolgreiche neue Epoche für die HBLA Lentia.

Rückfragen & Kontakt:

Erich Bürger

BÜRGER CONSULTING KG

Unternehmensentwicklung und Tourismusberatung / Handel

Hohe Rinne 25

4484 Kronstorf

Mobil: +43 (0)664 207 707 0

Mail: buerger @ kooperationspark.at



Veranstaltungsort

Die lederfabrik - das Veranstaltungszentrum

Leonfeldnerstr. 328

4040 Linz

Tel.: +43 (0) 732 750 500-12

Fax: +43 (0) 732 750 500-20

http://www.lederfabrik.at