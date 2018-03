Transparency International - Austrian Chapter lädt zur Podiumsdiskussion: Wer zahlt, schafft an? Sponsoring in der Medizin

Wien (OTS) - Die Fort- und Weiterbildung von Ärzten wird oft von der Pharma- und Medizinprodukte-Industrie gefördert. Auch die Forschung an medizinischen Universitäten als Wissensbasis für Gesundheitssysteme ist überwiegend von Förderung durch die Industrie abhängig - beeinflusst das die Ergebnisse? Haben wir eine "gekaufte Medizin"?

Einige Länder setzen bereits Gegenmaßnahmen in ihren Gesundheitssystemen - wie sieht die Situation in Österreich aus?

Podiumsdiskussion: Wer zahlt, schafft an? Sponsoring in der Medizin



Am Podium:



Univ. Prof. Dr. Gerd Glaeske, Universität Bremen, Zentrum für

Sozialpolitik, Abteilung für Gesundheitsökonomie, Gesundheitspolitik

und Versorgungsforschung



Univ. Prof. Dr. Michael Gnant, Universitätsklinik für Chirurgie

Wien; Comprehensive Cancer Center MUW/AKH



Dr. Jan Oliver Huber, Vereinigung der pharmazeutischen Industrie

Österreichs



Mag. Gabriele Suppan, Aktion gesunde Knochen



Priv. Doz. Dr. Claudia Wild, Ludwig Boltzmann Institut für Health

Technology Assessment



Moderation: DI Bernt Koschuh, Ö1



Datum: 24.1.2011, um 17:00 Uhr



Ort:

Reitersaal der Oesterreichischen Kontrollbank

Strauchgasse 3, 1010 Wien





