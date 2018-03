Vienna Insurance Group - Führender Versicherungskonzern mit prägnantem neuen Logo

Wien (OTS) - Die an den Börsen Wien und Prag notierte Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe frischt ihren Unternehmensauftritt auf und präsentiert sich mit einem neuen Konzern-Logo, das Stärke und Internationalität vermittelt. Nach der Neustrukturierung des Konzerns kommuniziert die Vienna Insurance Group nun auch über ein modernes Logo ihre Funktion als finanzstarke Konzernholding.

"Mit unserem neuen Logo positionieren wir die Vienna Insurance Group deutlich erkennbar als Holding unserer Konzernfamilie. Die Adaption unseres Außenauftritts war der konsequente nächste Schritt nach Einführung der neuen Konzernstruktur. Das neue Konzern-Logo symbolisiert die Stärke und Innovationskraft einer internationalen Versicherungsgruppe", erklärt CEO Dr. Günter Geyer das Redesign.

Mit dem Logo-Relaunch schärft die Vienna Insurance Group ihr eigenständiges Profil und rückt ihre Holdingfunktion für über 50 Konzerngesellschaften in Zentral- und Osteuropa in den Vordergrund. Das Ergebnis ist eine starke Marke, die für einen zukunfts- und ergebnisorientierten Konzern steht und darüber hinaus durch traditionelle Elemente an historische Wurzeln erinnert.

Auch der Familienname "Vienna Insurance Group" wurde durch Vereinheitlichung der Schriftgröße weiter entwickelt. Sie begleitet alle Konzerngesellschaften in 24 Ländern und fügt sich in deren individuelle Markenauftritte ergänzend ein. Darüber hinaus wird die Zugehörigkeit zum führenden Versicherungskonzern in Zentral- und Osteuropa bekräftigt.

Das Redesign der Vienna Insurance Group wurde gemeinsam mit der renommierten Wiener Design-Agentur Mark & Mark umgesetzt. "Wir sind mit dem Motto 'weniger ist mehr' an dieses Projekt herangegangen. Die Grundvoraussetzung für die Konzeption war die Verwendung der Kurzform 'VIG'. Das neue Signet erhält dadurch eine wesentlich klarere Prägnanz; die Tulpe in noch stärkerer Reduktion und in der Position eines Registered-Zeichens unterstützt die visuelle Absender-Botschaft der Konzernholding", ergänzt Agenturchef John Mark.

Die börsennotierte Vienna Insurance Group (VIG) mit Sitz in Wien ist eine der führenden Versicherungsgruppen in CEE. Außerhalb des Stammmarkts Österreich ist die Vienna Insurance Group in Albanien, Bulgarien, Deutschland, Estland, Georgien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Mazedonien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, der Slowakei, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, der Ukraine und Weißrussland über Versicherungsbeteiligungen aktiv. Zudem bestehen Zweigniederlassungen der Wiener Städtische Versicherung in Italien und Slowenien sowie der Donau Versicherung in Italien.

Am österreichischen Markt positioniert sich die Vienna Insurance Group (VIG) mit der Wiener Städtische Versicherung, der Donau Versicherung und der Sparkassen Versicherung.

