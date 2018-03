Zauberhafte Packages von oeticket.com mit "Corteo"

Der Cirque du Soleil gastiert ab 12. Februar in Wien

Wien (OTS) - oeticket.com verzaubert ab sofort mit attraktiven VIP-Packages für einen unvergesslichen Abend im Cirque du Soleil. Österreichs größter Ticket-Vertrieb bietet Eintrittskarten zum aktuellen Programm "Corteo" in der besten Sitzplatzkategorie und ein 3-Gang-Menü im Restaurant "MARX bierundmehr" ab 159 Euro pro Person.

Christoph Krammer, oeticket.com B2B, über das Besondere am diesjährigen Gastspiel des Cirque du Soleil: "Der Cirque ist natürlich immer ein besonderes Ereignis, aber die neue Show wird im eindrucksvollen großen Zelt - dem Grand Chapiteau - und nicht in einer Halle zu sehen sein, und es gibt die Original-Hartkarten. Darüber hinaus haben wir ein Kartenkontingent in der exklusiven Kategorie 1, damit einem nichts von der Fantasiewelt voll Musik, Akrobatik und Schauspielkunst entgeht."

Für besondere Anlässe, als Geschenk, für Firmen-Gäste aus dem Ausland oder aus den Bundesländern oder für einen romantischen Abend zu zweit hat oeticket.com ein Package ab 420 Euro für zwei Personen mit Hotelübernachtung geschnürt: es inkludiert ein 3-Gang-Menü im Restaurant "MARX bierundmehr" und Eintrittskarten zur Show für jeweils zwei Personen sowie eine Nacht im Doppelzimmer inklusive Frühstück im 4-Sterne-Hotel "The Imperial Riding School Vienna - a Renaissance Hotel".

"Cirque du Soleil "Corteo" vom 12.2. bis 6.3.2011 Unter dem Grand Chapiteau Neu Marx, 1030 Wien

Corteo" ist der italienische Begriff für eine fröhliche Prozession, eine festliche Parade, die sich ein Clown imaginär einbildet. Die Show verbindet die Leidenschaft des Schauspielers mit der Anmut und der Kraft des Akrobaten und taucht das Publikum in eine theatralische Welt voller Spaß, Komödie und Spontanität - und das in einem mysteriösen Ort zwischen Himmel und Erde.

Informationen über die VIP-Packages gibt es bei oeticket.com, Mag. Christoph Krammer, Telefon: 01 / 589 54-138 und E-Mail:

b2b@oeticket.com und christoph.krammer @ oeticket.com sowie unter www.oeticket.com .

Karten für den "Corteo" von Cirque du Soleil" können unter der oeticket.com-Hotline 01-96 0 96 oder online unter www.oeticket.com gebucht werden.

oeticket.com - Ticketing in a New Dimension

oeticket.com verfügt über mehr als 4.000 aktive Verkaufsstellen, bietet Tickets für über 18.000 Events jährlich an und verzeichnete 2009 rund sechs Millionen verkaufte Karten in Österreich und dem CEE-Raum. Das Unternehmen betreut regelmäßig mehr als 250.000 Privatkunden und ist Betreiber der beliebtesten Ticket-Hotline Österreichs: 01-96 0 96 sowie des meistgenutzten Ticketing-Portals -www.oeticket.com (platzgenaue Buchung der Tickets in Saalplänen, print@home, Verkauf von Tickets für Veranstaltungen in vielen europäischen Ländern!)

