Presseaviso: Einladung zur Pressekonferenz "ECHT FAIR!" zum Thema Gewalt in der Familie am 18. Jänner 2011

Wien (OTS) - Die Pressekonferenz macht auf die Eröffnung der Ausstellung ECHT FAIR!, die interaktive Präventionsausstellung zum Thema häusliche Gewalt, aufmerksam. Die in Deutschland konzipierte Ausstellung richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab dem 11. Lebensjahr.

Gewalt in der Familie ist ein weit verbreitetes Problem, dies hat der traurige Fall aus Vorarlberg von letzter Woche wieder einmal ans Tageslicht gebracht. Statistiken zufolge macht jede fünfte in Österreich lebende Frau einmal in ihrem Leben eine Gewalterfahrung. Bei familiärer Gewalt an Frauen sind Kinder direkt oder indirekt immer mit betroffen. In 70 % der Fälle werden auch die Kinder misshandelt und sie erleiden psychische Gewalt indem sie Zeuginnen und Zeugen der Gewalt gegen die Mutter werden. Aus diesem Grund muss Gewaltprävention schon bei Kindern und Jugendlichen ansetzen.

Details zur Ausstellung:

Die Wanderausstellung zum Thema Gewalt in der Familie kann von Schulklassen und LehrerInnen vom 17.1. - 28.1.2011 im Foyer des Stadtschulrates Wien besucht werden und dient vor allem Kindern bzw. SchülerInnen zur Information, Sensibilisierung, Unterstützung und zur Stärkung der Selbst- und Handlungskompetenzen. Aber auch Eltern können im Rahmen von Elternabenden einbezogen werden. Die Ausstellung ECHT FAIR! besteht aus 6 Säulen die je einen Präventionsschritt be-handeln: 1) Erkennen der Arten von Gewalt, 2) Konflikte leben und lösen, 3) Gefühlswahrnehmung, 4) Umgang mit der Identität und Rollenerwartungen, 5) Hilfe bei Gewalt und 6) Ein gewaltfreies Leben als Grundrecht.

Das positive Konzept von ECHT FAIR! und die spielerische interaktive und alle Sinne ansprechende Gestaltung der Ausstellung bietet auch umfassend Möglichkeiten für LehrerInnen im Unterricht das Thema Prävention von erlebter Gewalt in der Familie und im sozialen Nahraum nachzubesprechen.

Zusätzlich werden die SchülerInnen und LehrerInnen von Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser und des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser durch die Ausstellung begleitet und führen danach auch eine Diskussionsrunde mit den Schulklassen.

Ausstellungsöffnungszeiten: 17. bis 28. Jänner 2011

Montag bis Freitag: 9.00 bis 15.30 Uhr. Am 28. Jänner wird die Ausstellung um 14 Uhr geschlossen.

Für Gruppen ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich! Ausstellungsort: Foyer des Stadtschulrates Wien, Wipplingerstraße 28, 1010 Wien.

PK: "ECHT FAIR!" zum Thema Gewalt in der Familie



Der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser und der

Stadtschulrat Wien laden zur Pressekonferenz "ECHT FAIR!".



Begrüßung & Beantwortung von Fragen:



Mag.a Dr.in Susanne Brandsteidl, Amtsführende Präsidentin des

Stadtschulrats für Wien



Mag.a Maria Rösslhumer, Geschäftsführerin des Vereins Autonome

Österreichische Frauenhäuser



Datum: 18.1.2011, um 10:00 Uhr



Ort:

Stadtschulrat Wien

Wipplingerstraße 28, 1010 Wien





Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Felice Drott, M.A.

Tel: 01/544 08 20/23, Email: felice.drott @ aoef.at