Per Präsenz- und Fernstudium zum Master of Business Administration

Berufsbegleitender Master-Lehrgang von FH Kufstein Forschungsgesellschaft und SanConsult Management-Akademie ab März 2011

Wien (OTS) - In Kooperation mit der SanConsult Management-Akademie bietet die Fachhochschule Kufstein ForschungsGmbH ab 4. März 2011 den viersemestrigen Weiterbildungslehrgang "MBA Executive Management" in Wien an. Er schließt mit dem begehrten akademischen Grad Master of Business Administration ab. Dieser Titel bietet entscheidende Vorteile für die steigenden Anforderungen des Arbeitsmarktes. So gilt er etwa als Türöffner für Positionen im höheren Management. Vermittelt wird Managementwissen, das effiziente und effektive Führungsleistungen ermöglicht. Der Schwerpunkt liegt in der Auseinandersetzung mit den neuesten Forschungsergebnissen in Bereichen wie Unternehmerisches Denken, Führungsverhalten und Veränderungsmanagement.

Zielgruppe:

Der berufsbegleitende Lehrgang wendet sich an Hochschulabsolventen sowie an Führungskräfte mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung in leitender Position.

Anrechnungsmöglichkeiten:

Für Absolventen von Universitäten und Fachhochschulen, Absolventen von Master-Lehrgängen universitären Charakters bzw. Universitätslehrgängen sowie für Studienabbrecher betriebswirtschaftlicher Studienrichtungen bestehen bei Gleichwertigkeit Anrechnungsmöglichkeiten.

Präsenz- und Fernstudium:

Gänzlich auf die Bedürfnisse der berufstätigen Teilnehmer zugeschnitten ist der Mix aus Präsenz- und Fernstudium. Der Präsenzteil findet in bis zu 11 Wochenendblöcken von Freitag 14.00 bis Sonntag 12.15 zentrumsnah in Wien statt. Das macht den Lehrgang für Teilnehmer aus ganz Österreich sowie aus Deutschland attraktiv.

Als Träger fungiert die Fachhochschule Kufstein

Forschungsgesellschaft. Für den organisatorischen Part sorgt die SanConsult Management-Akademie. Großer Wert wird auf die intensive, persönliche Betreuung der Teilnehmer gelegt. So werden die MBA-Studenten ab dem Erstgespräch, über das Erstellen von Anrechnungen aus früheren Studien über den gesamten Lehrgang hinweg von Course Managern betreut. Diese Lehrgangsbetreuer sind allesamt Akademiker mit entsprechendem wirtschaftlichen Erfahrungshintergrund.

Die Kosten betragen 3.990,-- EUR pro Semester.

