hotel.info lanciert iPhone App: Der schnelle und einfache Weg zur mobilen Hotelbuchung

Nürnberg (ots) -

Die iPhone App von hotel.info [ www.hotel.info ], der internationalen Marke der hotel.de AG, ist nun im Apple Store zum Download verfügbar. Damit heißt es jetzt auch über das iPhone: Hotels per App schnell und einfach günstiger buchen. iPhone Nutzer aus dem deutschsprachigen Raum finden die App unter der Bezeichnung "hotel.de App" im Store. Im Vordergrund stand bei der Entwicklung der iPhone-Applikation von hotel.info die Benutzerfreundlichkeit. Gut durchdacht, praxisnah gestaltet und auf das Wichtigste konzentriert, mit Funktionen, die all jene, die viel unterwegs sind, zielgerichtet bei der Hotelsuche unterstützen. So präsentiert sich die iPhone App von hotel.info in modernem, frischen Design mit Fokussierung auf das Wesentliche: Die schnelle und bequeme Buchung des passenden Hotels. Wolfgang Tittmann, Spezialist für User Experience bei hotel.info, zur neuen iPhone App: "Eine Umfrage unter Vielbuchern, deren Erwartungen an die mobile Hotelbuchung im Rahmen der Konzeptentwicklung ermittelt wurden, hat uns deutlich gemacht, dass bei einer Hotelreservierung über das iPhone zunächst keine umfangreichen Features gefragt sind, sondern vor allem der schnelle und einfache Weg zur Buchung. Deshalb haben wir das Suchen und Buchen von Hotels soweit wie möglich vereinfacht." Wie gewohnt bietet hotel.info [ www.hotel.info ] hier mehr als 210.000 Hotels weltweit. Die Hotelauswahl ist übersichtlich gestaltet. Listendarstellung, Karte und Umgebungsansicht sind intelligent integriert. Eine Favoritenfunktion für interessante Hotels und eine Buchungsübersicht schaffen Erleichterung und sorgen für Überblick. Die Buchung selbst erfolgt in nur drei Schritten. Ebenso sind Hotelfotos, Gästebewertungen und die komfortable LiveView-Funktion inklusive. Besonders deren Mehrwehrt im alltäglichen Gebrauch hebt Thomas Wawrzacz, Projektleiter für die iPhone App, hervor: "Als erste Reise-Applikation für das iPhone bietet hotel.info dieses Feature... http://www.hotel.info/Press.aspx?mode=article&lng=DE&item=944

