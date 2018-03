Das Graduate Management Admission Council, Pearson VUE und ACT geben Verlängerung ihrer GMAT-Zusammenarbeit um 12 Jahre bekannt

RESTON, Virginia, MINNEAPOLIS und IOWA CITY, Iowa, January 12, 2011 (ots/PRNewswire) - - Das Graduate Management Admission Council, Pearson VUE und ACT gaben heute die Verlängerung ihrer Partnerschaft bekannt, die der Entwicklung und Durchführung des GMAT-Tests (Graduate Management Admission Test) dient, der als Eignungstest von fast 5000 betriebswirtschaftlichen Studiengängen akzeptiert wird. Er ist der führende Test im Rahmen der Zulassung zu Wirtschaftshochschulen und Management-Studiengängen weltweit.

Die drei Organisationen haben ihren Dienstleistungsvertrag bis 2022 verlängert. Der Vertrag deckt alle Aspekte der Entwicklung und Verwaltung der GMAT-Prüfung ab, u. a. ein erneutes Engagement für einen verbesserten Zugang für Testteilnehmer, anhaltende Bemühungen um Innovation und Weiterentwicklung des Test sowie um beispiellose Qualität im Bereich der Zulassungseignungsprüfung aufgrund von branchenführender Sicherheit, Zuverlässigkeit, Gültigkeit und Fairness.

Seit das GMAC im Jahr 2006 seine Partnerschaft mit Pearson VUE und ACT einging, konnten die Zugangsmöglichkeiten zu dem Test auf über 550 Testzentren in mehr als 110 Ländern erweitert werden - ein Wachstum von 37%, wobei die Prüfung in diesen Testzentren das ganze Jahr hindurch angeboten werden. Im Rahmen dieser Partnerschaft wurden innovative Technologien eingeführt, beispielsweise ein auf Handflächenvenen-Erkennung basierendes biometrische Verfahren, die das von Seiten der Wirtschaftsschulen für Zulassungsentscheidungen erforderliche beispiellose Sicherheitsniveau gewährleisten können. Diese Lösungen sollen sicherstellen, dass die Person, die die Prüfung abgelegt hat, mit der Person identisch ist, die in den Studiengang aufgenommen wird.

Im Juni 2010 gaben die Partner die für Juni 2012 geplante Einführung des GMAT der nächsten Generation bekannt. Dieser Test weist einen neuen integrierten Abschnitt zum logischen Denken auf, der in Absprache mit betriebswirtschaftlichen Fakultäten weltweit entwickelt wurde und mehr Gewicht auf Problemlösung, kritischen Denken und die Fähigkeit legt, auf mehreren Ebenen und mittels unterschiedlicher Medien dargebotene Informationen aufzunehmen und aus diesen Schlüsse zu ziehen.

"Als wir unseren ersten Vertrag mit Pearson VUE und ACT im Jahr 2004 abschlossen, war uns klar, dass diese beiden hervorragenden Unternehmen, die jedes für sich in den Bereichen Technologie, globale Reichweite und Kundendienst klar führend sind, die richtigen Partner für das GMAC darstellen und dessen Fortkommen fördern", so Dave Wilson, Präsident und CEO des GMAC. "Die Verlängerung unserer Beziehung mit Pearson VUE und ACT bringt einfach das zwischen den Partnern entstandene Vertrauen und unsere gemeinsame Ausrichtung auf die Zukunft zum Ausdruck. Gemeinsam engagieren wird uns dafür, Zugang zu betriebswirtschaftlichen Studiengängen mittels der GMAT-Prüfung zu schaffen und die internationale Reichweite des Tests unter Beibehaltung höchster Qualitätsstandards hinsichtlich Sicherheit, Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit zu erweitern.

"Pearson VUE freut über die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit den zwei erstklassigen Organisation GMAC und ACT", so Robert Whelan, Präsident und CEO von Pearson VUE. "Gemeinsam strengen wir uns dafür an, die besten Dienstleistungen im Bereich der Testentwicklung und -durchführung zur Verfügung zu stellen und neue Technologien und Messmethoden einzuführen, die dafür sorgen, dass der GMAT als Instrument für die Beurteilung der Zulassungseignung für betriebswirtschaftliche Studiengänge weltweit führend bleibt."

"ACT freut sich sehr, seine Partnerschaft mit GMAC und Pearson VUE bei der Weiterentwicklung des GMAT fortzusetzen", so Jon Whitmore, CEO von ACT . "Der GMAT ist der weltweit führende Eignungstest für betriebswirtschaftliche Studiengänge und wir wissen das anhaltende Vertrauen des GMAC in ACT zu schätzen, das in der Fortsetzung unserer gemeinsamen Arbeit an dieser Prüfung zum Ausdruck kommt. Dadurch dass sich die Zielvorstellungen und Werte von ACT und GMAC weitgehend decken, gewinnt unsere Beziehung noch an Besonderheit. Mit Pearson VUE als weiterem Partner freuen wir uns auf die Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Prüfungen während der kommenden Jahre."

Informationen zu Pearson VUE

Pearson VUE (http://www.pearsonvue.com) ist der führende globale Anbieter computergestützter Prüfungen für informationstechnologische, akademische, behördliche und professionelle Testprogramme weltweit. Pearson VUE bietet ein vollständiges Paket von Dienstleistungen, das von der Entwicklung von Tests bis hin zum Management von Daten reicht, und bietet Prüfungen über das weltweit umfassendste und sicherste Netzwerk von Testzentren in 165 Ländern an. Pearson VUE ist ein Geschäftszweig von Pearson , dem internationalen Medienkonzern, dem u. a. die Financial Times Group,Pearson Education und die Penguin Group angehören.

Informationen zu ACT

Die 1959 gegründete, in Iowa City im US-Bundesstaat Iowa ansässige gemeinnützige Gesellschaft ACT verhilft Menschen zum Erfolg in der Ausbildung und am Arbeitsplatz. ACT stellt eine breite Palette von Beurteilungs-, Untersuchungs-, Informations- und Programm-Management-Lösungen in den Bereichen Ausbildung und Förderung von Arbeitskräften zur Verfügung. Jahr für Jahr werden die Dienstleistungen von ACT von Millionen von Menschen im In- und Ausland in Anspruch genommen, sei es in der Mittel- und Oberstufe von Schulen, in Colleges oder durch Berufsverbände, Unternehmen und Behörden. Besuchen Sie bitte die Website unter http://www.act.org. für weitergehende Informationen.

Informationen zu GMAC

The Graduate Management Admission Council (http://www.gmac.com) ist eine gemeinnützige Bildungsorganisation führender Wirtschaftshochschulen auf der ganzen Welt. Es widmet sich der Bereitstellung von Zugang zu und dem Verbreiten von Informationen über Betriebswirtschaftsstudiengänge. GMAC ist in Reston im US-Bundesstaat Virgina ansässig und unterhält Regionalvertretungen in London (Grossbritannien) und Hongkong. Weitere Informationen zur GMAT-Prüfung finden Sie unter http://www.mba.com.

Rückfragen & Kontakt:

CONTACT: Adam Gaber, +1-212-641-6118, im Auftrag von Pearson VUE