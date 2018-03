Kärnten: Auf die sanfte Tour

Velden am Wörther See (TP/OTS) - Die neuen Angebote von "Kärnten. Natur erleben." führen zurück zur Entdeckung der Natürlichkeit -Guides oder Ranger vermitteln einzigartige Eindrücke und größtmögliche Sicherheit auf den Touren.

Die Initiative "Kärnten Natur erleben" bringt Besucher direkt ins Herz der schönsten Schutzgebiete auf der sonnigen Südseite der Alpen. Für unvergessliche Einblicke in die Pflanzen- und Tierwelt sorgt ein besonderer Begleitservice: Alle angebotenen Touren werden von Guides oder Naturpark-Rangern geführt, um den Gästen die kleinen und großen Besonderheiten der Umgebung näher zu bringen.

Mit dem Ranger auf der Pirsch

Toni Sauper ist ein Naturbursche, wie er im Buche steht. Als Ranger im Nationalpark Hohe Tauern Kärnten betrachtet er es als Privileg in der direkten Umgebung der mächtigen Dreitausender leben und arbeiten zur dürfen. "Wir möchten unsere Besucher nicht einfach schnell durch den Nationalpark jagen, sondern gemeinsam innehalten und ihnen auch die kleinen Wunder um uns herum näher bringen", sagt er. Beim gemeinsamen Stapfen durch den Schnee ist Toni kein Vogel zu klein und keine Schneespur zu nichtig, um nicht mit ansteckender Begeisterung über die heimische Natur zu schwärmen. "Nur wer die Schönheit unserer Natur erkennt und weiß was er verlieren könnte, wird sich auch dafür einsetzen sie zu bewahren", so der Ranger weiter. Als nachhaltige Urlaubserinnerung und als Anreiz, sich für den Naturschutz zu engagieren, erhält jeder Gast bei Buchung eines mehrtägigen Angebots eine TauernAlpin-Urkunde und einen persönlichen Quadratmeter Nationalpark geschenkt.

Ein Land als Naturereignis

Sieben Kärntner Schutzgebiete und ihre Regionen haben sich mittlerweile der nachhaltigen Tourismusinitiative angeschlossen. So zeigt Wolfgang Wernitznig den Teilnehmern seiner Eislauf-Naturerlebnis-Tour am Weissensee wie viel Leben sich hinter den vermeintlich einsamen Schneelandschaften des geschützten Seeufers verbirgt. In den Nockbergen lernen Naturliebhaber die wilde, winterliche Seite des Hochmoors kennen, suchen unter fachkundiger Anleitung im GeoPark Karnische Alpen nach den verschneiten Spuren der Erdgeschichte oder entwickeln am Dobratsch ein ganz neues Gespür für Schnee. Im Sommer vervollständigen das Europa-Schutzgebiet Oberes Drautal sowie die Region Südkärnten/Klopeiner See das regionale Portfolio von "Kärnten. Natur erleben.".

