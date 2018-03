Paramount Home Entertainment International und Universal Pictures International Entertainment geben neue Distributionsvereinbarung in Italien bekannt

Hollywood, Kalifornien und London (ots/PRNewswire) - Universal Pictures International Entertainment (UPIE) und Paramount Home Entertainment International (PHEI) gaben heute bekannt, dass sie ein Abkommen mit UPIE in Italien bezüglich der Verbreitung von Paramountprodukten für die Unterhaltung zu Hause unterzeichnet haben. Die Mitteilung wurde von Dennis Maguire, dem weltweiten Präsidenten von Paramount Home Entertainment, und Eddie Cunningham, Präsident von Universal Pictures International Entertainment, veröffentlicht.

Laut dem ab April 2011 laufenden Fünfjahresabkommen wird Universal Pictures Italy die Home-Entertainment-Produkte von Paramount im Land verteilen, einschliesslich DVD- und Blu-ray-Veröffentlichungen von Filmen und Fernsehshows. Die Vereinbarung gilt für Betrieb, Finanzen, Vertrieb und Vermarktungsfunktionen von PHEI-Produkten in der Gegend. Die ersten Titel, die nach der neuen Vereinbarung veröffentlicht werden, sind Dinner for Schmucks und die erste Saison von "NCIS: Los Angeles".

"Nach sorgfältiger Überprüfung der Wirksamkeit unseres Produktvertriebs durch einen Vertreiber in Italien sind wir davon überzeugt, dass dieses Abkommen bessere Dienstleistungen für unsere Kunden in dieser wichtigen Gegend ermöglichen und gleichzeitig die Leistung unseres gesamten Produktportfolios maximieren wird", so Dennis Maguire, weltweiter Präsident von PHE. "Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit mit Universal, um unser Unternehmen durch effizienteren Betrieb in Italien voranzubringen."

"Wir sind froh über das Abkommen mit Paramount in Italien, mit dem wir den erstklassigen Home-Entertainment-Verbreitungsbetrieb von Universal nutzen können, um unseren Kunden die hochqualitativen Unterhaltungsprodukte von Paramount anzubieten und die Wachstumsmöglichkeiten auf diesem wichtigen europäischen Markt zu erweitern", erklärte Eddie Cunningham, Präsident von UPIE.

Informationen zu Universal Pictures International Entertainment

Universal Pictures International Entertainment gehört zu NBC Universal - eines der weltweit führenden Medien- und Unterhaltungsunternehmen in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Unterhaltung, Nachrichten und Informationen für ein weltweites Publikum. NBC Universal wurde im Mai 2004 durch den Zusammenschluss von NBC und Vivendi Universal Entertainment gegründet und das Unternehmen besitzt und betreibt ein wertvolles Portfolio an Nachrichten- und Entertainment-Netzwerken, ein führendes Kinofilmunternehmen, bedeutende Fernsehproduktions-Tätigkeiten, eine der führenden Fernsehsender-Gruppen sowie weltbekannte Themenparks. NBC Universal gehört zu 80% dem Unternehmen General Electric, die restlichen 20% werden von Vivendi kontrolliert.

Informationen zu Paramount Home Entertainment International

Paramount Home Entertainment International (PHEI) gehört zur Paramount Pictures Corporation (PPC), einem weltweiten Hersteller und Vertreiber von Filmunterhaltung. PPC ist eine Geschäftseinheit von Viacom , ein führendes Content-Unternehmen mit prominenten und angesehenen Film-, TV- und digitalen Entertainment-Marken. PHEI ist für den Vertrieb, die Vermarktung und Verteilung von Home-Entertainment-Produkten im Namen verschiedener Parteien verantwortlich, darunter: Paramount Pictures, Paramount Vantage, Paramount Classics, Paramount Famous Productions, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, CBS und PBS und bietet im Namen von DreamWorks Animation Home Entertainment auch Fulfillment-Dienstleistungen für die Unterhaltung zu Hause an.

