Peakdale erhält französische Akkreditierung für Steuergutschrift (CIR)

CHAPEL- EN-LE-FRITH, England, January 12, 2011 (ots/PRNewswire) - Peakdale Molecular, ein führendes Unternehmen für Entdeckungs- und Forschungsdienstleistungen, gab heute bekannt, die CIR-Akkreditierung des französischen Ministeriums für Hochschulbildung und Forschung erhalten zu haben.

Mit dieser Akkreditierung wird Peakdale als zugelassener Anbieter von Forschungsdienstleistungen für Unternehmen in Frankreich anerkannt und ermöglicht es französischen Pharma-, Biotechnologie-und Technologieunternehmen, von erheblichen Steuererleichterungen bei Forschungen zu profitieren, die von Peakdale in deren Namen durchgeführt werden.

Dr. Mick Durrant, Peakdales Leiter für Geschäftsentwicklung, kommentiert: "Wir sind begeistert, diese Zulassung vom französischen Ministerium für Hochschulbildung und Forschung zu erhalten, welche den Ausbau des Peakdale-Kundenbestands in Frankreich unterstützen wird. Unsere französischen Kunden werden mit diesem innovativen Plan erhebliche F&E-Kosten ausgleichen können."

Für weitere Informationen zur "Credit d'Impot sur la Recherche" besuchen Sie bitte http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Über Peakdale Molecular Limited

Peakdale Molecular hat seinen Sitz in Chapel-en-le Frith, Derbyshire, und ist seit 1992 als Anbieter von Forschungsdienstleistungen für die Pharma- und Biotechnologieindustrie etabliert. In hochmodernen Laboren bietet das Unternehmen mit mehr als 90 Chemikern kontinuierlich Unterstützung bei der Lösung von Problemen in allen Bereichen von der Forschung bis zur Bewertung in Europa und in den USA. Für weitere Informationen über Peakdale Molecular besuchen Sie bitte http://www.peakdale.co.uk.

ANSPRECHPARTNER: Dr. Mick Durrant Leiter für Geschäftsentwicklung Telefon: +44-1298-816-700 mick.durrant @ peakdale.co.uk

Rückfragen & Kontakt:

CONTACT: ANSPRECHPARTNER: Dr. Mick Durrant, Leiter

fürGeschäftsentwicklung,Telefon: +44-1298-816-700,

mick.durrant @ peakdale.co.uk