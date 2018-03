Klicka gratulierte Jubilarin zum 100. Geburtstag

Wien (OTS) - Die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Marianne Klicka und die Bezirksvorsteherin für den 10. Bezirk, Hermine Mospointner, gratulierten am Dienstag im Geriatriezentrum Favoriten Agnes Schneider zu ihrem 100. Geburtstag. Die Jubilarin wurde am 4.1.1911 in Jetztles bei Vitis im Waldviertel geboren. Sie hatte noch 8 Geschwister.

Gerne erinnert sich die Jubilarin an ihre mit Ehemann Hermann, der bereits 1985 verstarb, unternommenen Reisen mit ihrer Beiwagenmaschine und später mit dem Auto.

Frau Schneider erkämpfte sich nach unterschiedlichen Knochenbrüchen, die einige Aufenthalte im Krankenhaus und längere Rehabilitationsmaßnahmen verursachten, immer wieder ihre Mobilität zurück und behielt dadurch eine gewisse Selbständigkeit. In ihrem jetzigen Zuhause, dem Geriatriezentrum Favoriten, fühlt sich Agnes Schneider nach eigenen Angaben bestens aufgehoben und betreut. Außerdem kann die beliebte Mitbewohnerin jeden Nachmittag ihrer großen Leidenschaft, dem Kartenspielen, nachgehen.

