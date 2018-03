ots.Audio: Shoppen für die Ski-Saison: Woran man eine gute Sonnenbrille erkennt! (mit Geräusch)

Hamburg (OTS) - Geräusch Skihang Für Wintersportfreunde beginnt jetzt die schönste Zeit des Jahres. Langlauf, Snowboarden oder ganz klassisch den Hang runtersausen - die Ski-Saison ist eröffnet. Damit Sie sicher unten im Tal ankommen, bereiten Sie sich am besten mit Skigymnastik vor und überprüfen Ihre Ausrüstung. Worauf Sie beim Schutz vor UV-Strahlung achten müssen, weiß die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, weil sie für Arbeitnehmer im Freien Maßnahmen zum Schutz vor Sonnenstrahlung entwickelt. Zu den Resultaten Günter Ott von der Bundesanstalt:

O-Ton 20 sec.

"Bei Wintersport ist auch auf einen guten Schutz der Augen zu achten. Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass fast jede zweite Sonnenbrille Mängel hat, insbesondere hinsichtlich der Angabe der Filterkategorie. Die Filterkategorie gibt an, für welchen Anwendungsfall die Brille geeignet ist. Gerade in den Bergen ist auf einen ausreichenden UV-Schutz zu achten."

Für den Laien sind diese Mängel nicht ohne weiteres zu erkennen. Die folgenden Tipps helfen Ihnen, eine einwandfreie Skibrille zu finden:

O-Ton 26 sec.

"An der Brille sollte das CE-Kennzeichen und die Kategorie angegeben sein, das ist schon einmal eine wichtige Hilfestellung. Der Name und die Anschrift des Herstellers sowie Produktnummer sollte auf der Brille oder in der Produktinformation vorhanden sein. Bei den stark UV reflektierenden Schneeflächen ist eine Brille der Filterkategorie 4 geeignet. Diese Brille muss jedoch den Hinweis haben, dass sie nicht für den Straßenverkehr geeignet ist."

Worauf Sie noch achten sollten weiß Susanne Woelk von der Aktion DAS SICHERE HAUS:

O-Ton 19 sec.

"Ruhig ein paar Sonnenbrillen mehr ausprobieren. Die Sonnenbrille muss gut sitzen und zur Kopfform und zur Größe des Kopfes passen. Das bedeutet, dass die Gläser nah am Auge sitzen, um Streulicht zu vermeiden. Und die Gläser sollten das Auge komplett bedecken, das heißt von den Augenbrauen bis seitlich zum Gesichtsfeld runterreichen."

Neben den typisch grauen und braunen Gläsern eignen sich auch rote, gelbe oder orange Tönungen. Sonnenbrillen mit blauen oder grünen Gläsern und Brillen der Kategorie 4 sollten aber nicht im Straßenverkehr benutzt werden, da diese Gläser die Farben verfälschen bzw. zu dunkel sind.

ACHTUNG REDAKTIONEN:

Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bitte an ots.audio @ newsaktuell.de.

Audio(s) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM/Original Audio Service, sowie im OTS Audioarchiv unter http://audio.ots.at

Rückfragen & Kontakt:

Günter Ott, BAuA, Tel: 0231 / 90 71-2317, Ott.Guenter @ baua.bund.de,

Dr. Susanne Woelk, Aktion DAS SICHERE HAUS,

Tel.: 040 / 29 81 04 62, s.woelk @ das-sichere-haus.de