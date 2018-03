Rekordverdächtige BILLA Stickersafari zum Sammeln

Ab sofort gibt es bei BILLA außergewöhnliche Tiere und ihre unglaublichen Höchstleistungen als Sticker für kleine Rekordjäger und Sammler.

Wiener Neudorf (OTS) - Die Jagd nach den Rekordhaltern im

Tierreich ist eröffnet, denn heute startet die BILLA Stickersafari der tierischen Spitzenleistungen. Die größten, die stärksten, die gefährlichsten und die gesprächigsten Tiere laden dazu ein, den spannenden Meisterleistungen auf die Spur zu kommen und tierische Aufkleber zu sammeln. Ab jetzt erhalten die kleinen Jäger und Sammler bei jedem BILLA Einkauf pro 10 Euro Einkaufswert je eine Packung Sticker gratis. Für die Eifrigen gibt es zusätzlich Aufkleber um 50 Cent zu kaufen - und auch im neuen 'Bil&Lara'-Heft gibt es zum Leseabenteuer eine Bilderpackung gratis dazu. Außerdem können die kleinen Safari-Fans auf www.billa4kids.at/sticker ein Online-Stickeralbum generieren und so immer den Überblick über fehlende Tierbilder behalten.

Mitspielen und Abenteuer in tierischer Umgebung gewinnen

Weiters wird jeder Einkauf ab jetzt zu einer Indoor-Safari, bei der sich kleine Tierfans auf die Suche nach versteckten tierischen Rekordhaltern machen können. Denn in jeder BILLA Filiale verstecken sich erstaunliche Tiere, die nur darauf warten, entdeckt und erkannt zu werden. Per Gewinnkarte direkt in der BILLA Filiale oder auf www.billa4kids.at kann am dazugehörigen Gewinnspiel teilgenommen werden - und den glücklichen Gewinnern winken tolle Preise, wie Karten für Safaridinner, Jahreskarten sowie Tageskarten für den Tiergarten Schönbrunn.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Corinna Tinkler, Pressesprecherin und Leiterin Unternehmenskommunikation

REWE International AG, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 3

Objekt 16, A-2355 Wiener Neudorf

Tel.: +43 2236 600 5262, E-Mail: c.tinkler @ rewe-group.at