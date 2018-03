Luidia tritt erstmals mit der eBeam Engage, der weltweit ersten interaktiven Multimedia-Konsole, auf der BETT 2011, der grössten Ausstellung für Kommunikationstechnologie im Bildungsbereich auf

San Carlos, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Luidia,

Inc. (http://www.luidia.com/), der preisgekrönte Marktführer bei der Entwicklung von interaktiven Systemen, die es dem Anwender ermöglichen, digitale Inhalte zu erschaffen, zu erfassen und mit anderen zu teilen, sowie sie in ansprechender Art und Weise zu versenden, gab heute bekannt, dass das Unternehmen erstmals eine dynamische Kollektion neuer Produkte und interaktiver Bildungsmöglichkeiten bei der BETT 2011 Show vom 12. Bis 15. Januar 2011 an Stand F108, in Olympia in London, zeigen wird. Die BETT 2011 ist die grösste Ausstellung für Bildungstechnologie weltweit.

Luidia zeigt sowohl ihre Marktführenden Bildungsprodukte, und wird zugleich zum ersten Mal vor öffentlichem Publikum die neue interaktive eBeam Engage Multimedia-Konsole des Unternehmens zeigen, die eBeam Engage. eBeam Engage ist die weltweit erste allumfassende, nachrüstbare interaktive Konsole für Pädagogen, die sofort traditionelle Klassenzimmer in Lernzentren des 21ten Jahrhunderts verwandelt.

Der erste Auftritt der eBeam Engage - Die weltweit ersten interaktiven Multimedia-Konsole

Die neue eBeam Engage

(http://www.e-beam.com/products/ebeam-engage.html) ist eine

revolutionäre Multimedia-Konsole, die alle Multimedia-, Video- und Internet-Zugänge, die ein Lehrer haben muss, in greifbarer Nähe.

eBeam Engage gibt Lehrern die volle Kontrolle über Videos, Web-Inhalte, digitale Fotos, Sound-Clips und Unterrichtsinhalte von der Stirnseite des Klassenzimmers aus. Intuitive, integrierte Steuerungen ermöglichen es den Pädagogen, sich auf die Schüler zu konzentrieren statt auf die Technik. eBeam Engage umfasst integrierte JBL Lautsprecher, One-Touch Lautstärkeregler, One-Touch Recording, einen Scroll-Knopf für den Internet-Bildverlauf direkt von der Tafel aus, eine RF Wireless Tastatur zur schnellen Texteingabe, und einen leichten Stift.

Führend bei der Lieferung Interaktiver Produkte für die Bildung

Luidia hat gerade ein erfolgreiches Jahr 2010 abgeschlossen -gekrönt von einem 60% höheren Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Der entscheidende Moment des Jahres 2010 erhielt seine Kraft aus der Herausgabe einer neuen Linie von eBeam Technologieprodukten, neun neuen Partnerschaften weltweit mit den wichtigsten globalen Hard- und Software-OEMs und Anbietern von Inhalten und einer starken Nachfrage im Bildungsbereich nach innovativen, interaktiven und digitalen Produkten zur Erfassung.

Die steigende Nachfrage der Anwender nach portablen interaktiven Produkten führte zur Bildung von neun neuen Luidia Partnerschaften weltweit im vergangenen Jahr mit den wichtigsten globalen Hard- und Software-OEMs und Anbietern von Inhalten. Zu den neuen Patnern gehörten: Hitachi, Vaddio, ViewSonic, Mitsubishi, HDT, Uchida, Express Publishing, Claridge Products & Equipment, und Britannica. Viele dieser Partner werden auch auf Luidia-basierte Produkte auf der BETT ausstellen.

Erst kürzlich wurde Luidia's Technologie von zwei gewichtigen Industriepublikationen anerkannt, Tech & Learning

(http://www.techlearning.com/article/35080) und District

Administration (http://www.districtadministration.com/viewarticle.asp x?articleid=2634&p=3). Die Tech & Learning's Awards of Excellence erkannten die eBeam Edge al seines der besten Upgrade-Produkte des Jahres 2010 an, und würdigten damit Luidia's Engagement bei der Anpassung ihrer Produkte, damit diese den wechselnden Ansprüchen der Technologie genügen. Das Magazin District Administration plazierte ebenso die eBeam Edge auf der Top 100 Readers' Choice Award Liste. Das Magazin hob dabei eBeam Edge's Poratbilität, Bezahlbarkeit Und die Möglichkeit hervor, dass man damit auf jeder flachen Ebene arbeiten könne.

Das eBeam Ökosystem

Seit über acht Jahren hat Luidia ein Ökosystem der Produkte zur interaktiven digitalen Erfassung und zur Zusammenarbeit mit der Bildung unterstützt. Luidia's eBeam ist dazu gemacht, den Anforderungen an ein interaktives und kollaboratives Klassenzimmer gerecht zu werden, und dies einfach, effizient und ohne den Ärger der Reparatur von Hardware oder des "Rip & Replace" beim Auswechseln von Komponenten. eBeam verwandelt jede ebene Fläche in einen interaktiven, kollaborativen Arbeitsplatz, de res dem Lehrer ermöglicht, einen ansprechenderen Unterricht zu bieten, dessen Inhalte in Echtzeit mit Remote- Teilnehmern zu teilen, und sie zur späteren Verwendung auf einen Computer abzuspeichern.

Luidia's Produkte umfassen die eBeam Edge

(http://www.e-beam.com/products/ebeam-edge-for-education-page.html),

den Industrie-Standard für tragbare Oberflächenerfassung. Die eBeam Edge wird jetzt bereits an 500.000 Orten weltweit verwendet. Ihre geringen Kosten und die Möglichkeit, sie nachzurüsten, macht sie weltweit zu einer sehr nachgefragten Technologie. Im Gegensatz zu kurzlebiger, teuer zu reparierender Hardware wie die typischen interaktiven Tafeln, bietet Luidia die vollständige interaktive End-zu-End-Datenerfassung und teilbare Lösungen - von kleinen Geräten in transportabler Grösse, über Projektoren und darin eingebetteter Interaktivität, bis hin zu LCD Bildschirmen auf grossformatigen Flächen.

"Visuelle Kommunikation, Erfassung und Zusammenarbeit sind für die Bildung essentiell. Unterrichtsstunden mit Notizen, die ganz normal auf eine Tafel geschrieben werden, sind nicht mehr länger aktuell", sagte Rafi Holtzman, Luidia Präsident und CEO. "Luidia beseitigt Hindernisse und fördert schülerisches Engagement durch die Erleichterung des Austauschs und die Stärkung von Wissen und Ideen. Das gibt den Pädagogen die Möglichkeit, mit ihren Schülern auf eine Art und Weise in Verbindung zu treten, wie sie zuvor niemals möglich war. Wie Erzieher und Partner auf der BETT feststellen werden, haben unsere neuen Produkte und unsere Arbeit mit weltweit führenden OEMs das Angebot interaktiver Technologie erweitert - und es unseren Anwendern so einfach gemacht, Ideen einfach abzuspeichern und zu teilen, ebenso wie Unterrichtsstunden und andere Informationen, und das mit jeder Person auf jedem Gerät an jedem Ort, jederzeit."

Weitere Informationen, Videos und Anwendungen

1. Hintergrundinformationen zur eBeam Engage erhalten Sie hier

(http://www.e-beam.com/products/ebeam-engage.html).

2. Ein Video der eBeam Engage sehen Sie hier (http://www.e-beam.c om/fileadmin/user_upload/misc_images/engage/engageVideo.html).

Über Luidia

Luidia schafft interaktive Technologie zur Erfassung und zum Austausch von Ideen. Die tragbaren eBeam Produkte des Unternehmens machen jede flache Ebene zu einem interaktiven und kollaborativen Arbeitsplatz. Heute unterstützt die eBeam Technologie ein Ökosystem von interaktiver Hardware und Software für Bildung, Wirtschaft und Regierung. Luidia und die Produkte ihrer Hersteller sind auf fünf Kontinenten und einem Dutzend Ländern im Einsatz. Das Unternehmen hat seinen Hauptgeschäftssitz im Silicon Valley. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte: www.luidia.com or www.e-beam.com.

Copyright (c) 2011. eBeam ist ein eingetragenes Warenzeichen von Luidia. eBeam Edge und eBeam Engage sind Handelsmarken von Luidia. Alle Rechte vorbehalten.

Kontakt: Michelle Sieling Atomic PR +1-415-593-1400 michelle @ atomicpr.com James Strohecker Luidia, Inc. +1-650-413-7500 jstrohecker @ luidia.com

Rückfragen & Kontakt:

CONTACT: Michelle Sieling von Atomic PR,

+1-415-593-1400,michelle @ atomicpr.com, für Luidia, Inc.; oder James

Strohecker von derLuidia, Inc., +1-650-413-7500,

jstrohecker @ luidia.com