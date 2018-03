Luidia, das führende Unternehmen für interaktive Whiteboards, feiert seinen Erfolg bei interaktiven Produkten zur Erstellung, Aufzeichnung und Weitergabe digitaler Inhalte

San Carlos, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Luidia,

Inc. (http://www.luidia.com/), das preisgekrönte führende Unternehmen für die Entwicklung interaktiver Systeme, die den Anwendern die Möglichkeit geben, auf attraktive Weise digitale Inhalte zu erstellen, aufzuzeichnen und weiterzugeben, gab heute den grossen Erfolg des Unternehmens im Jahr 2010 bekannt - der von einem kontinuierlich von Jahr zu Jahr steigenden Wachstum gekrönt wurde.

Genährt wurde die Dynamik von 2010 durch die Markteinführung einer neuen Linie aus Produkten mit eBeam-Technologie, neun neue Partnerschaften mit globalen Originalherstellern der Hard- und Softwarebranche sowie mit Inhaltsanbietern sowie die grosse Nachfrage aus Bildungs- und Geschäftswelt nach den innovativen, interaktiven und digitalen Capture-Produkten von Luidia.

Die interaktiven Systeme und Produkte der eBeam-Linie von Luidia verschaffen Unternehmen und Organisationen die Möglichkeit, digitale Inhalte zu erstellen, aufzuzeichnen und weiterzugeben und sie auf attraktive Weise anzubieten - und zwar vollkommen unabhängig von Ort und Zeit.

Die innovativen, neuartigen Produkte von 2010

Im Jahr 2010 lancierte Luidia den tragbaren eBeam Engage

(http://www.e-beam.com/products/ebeam-engage.html), die weltweit

erste interaktive All-in-one-Konsole, die Multimedia- und Navigationstools sowie digitale Erfassung bequem in einer Konsole vereint und herkömmliche Klassenzimmer im Handumdrehen in moderne Lernräume des 21. Jahrhunderts verwandelt. eBeam Engage (http://www.luidia.com/) ist mit hochwertigen JBL-Lautsprechern, einer schnurlosen Tastatur und einer smartphoneähnlichen Benutzeroberfläche ausgestattet, die bequemen Zugriff auf alle Multimedia- und Navigationstools gewährleistet.

Mit eBeam Engage ist es nicht mehr nötig, ständig zwischen Computer, interaktivem Whiteboard und Peripheriegeräten hin und her zu springen. Der Lehrer hat alle Geräte, die er braucht, in unmittelbarer Reichweite. So können Pädagogen ihren Unterricht besser gestalten und die Lehrplaninhalte unterbrechungsfrei vermitteln. Gleichzeitig werden die Schüler stärker in den Unterricht eingebunden und die Zusammenarbeit in der Gruppe verstärkt.

Des Weiteren brachte Luidia die eBeam InfoWall

(http://www.e-beam.com/products/ebeam-infowall.html) heraus, die

grösste und erschwinglichste interaktive Whiteboardfläche, die auf dem Markt erhältlich ist. Die eBeam InfoWall ist mit allem ausgestattet, was für die Realisierung eines skalierbaren, wandgrossen interaktiven Displays nötig ist. InfoWall ist prädestiniert für grossformatige Strategieentwicklung oder Präsentationen in Konferenzräumen und Hörsälen, wo Karten, Projektpläne, Diagramme, Präsentationen, Online-Inhalte und Anweisungen an die Wand projiziert, live an andere weitergegeben, Zusehern an anderen Orten gezeigt, besprochen, verändert und gespeichert werden können.

Neue, wichtige globale Partnerschaften mit Luidia

Aufgrund des rasanten Anstiegs der Nachfrage nach tragbaren interaktiven Produkten schloss Luidia im Laufe des vergangenen Jahres weltweit neun neue Partnerschaften mit grossen Originalherstellern der Hard- und Softwarebranche sowie mit Anbietern von Inhalten ab. Zu den neuen Partnern des Unternehmens gehören Hitachi, Vaddio, ViewSonic, Mitsubishi, HDT, Uchida, Express Publishing, Claridge Products & Equipment und Britannica. Luidia vermarktet und vertreibt seine Produkte und Technologien nun bereits in über 70 Ländern weltweit.

Starke Kundennachfrage nach interaktiven Capture-Produkten

Die Verbreitung von eBeam als Standard in Bildungseinrichtungen der ganzen Welt hat weiter zugenommen. Bereits mehr als 250 Schulbezirke in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Asien nutzen eBeam Edge. Luidia versteht es, durch enge Zusammenarbeit mit Lehrpersonal und Schulen visionäre Produkte zu entwickeln und anzubieten, die in der Lage sind, komplexe Bedürfnisse und strenge Anforderungen zu erfüllen. Aus diesem Grund ist eBeam mittlerweile in Klassenzimmern und bei Technologie zur stärkeren Einbindung der Schüler zum Produkt der Wahl von Schulen aus aller Welt geworden.

Darüber hinaus haben sich zahlreiche grosse Firmen in Nordamerika, Deutschland, Frankreich und Japan dafür entschieden, die eBeam-Produkte von Luidia unternehmensweit einzusetzen, um die Kommunikation zwischen den einzelnen Regionen, Abteilungen, Geschäftsstellen sowie mit andernorts beschäftigten Mitarbeitern oder Teams zu verbessern.

Anerkennung für die preisgekrönte eBeam-Technologie

Die Technologie von Luidia erhielt die Anerkennung zweier Publikationen der Branche: Tech & Learning

(http://www.techlearning.com/article/35080) und District

Administration (http://www.districtadministration.com/viewarticle.as px?articleid=2634&p=3). Bei den Awards of Excellence von Tech & Learning wurde eBeam Edge wegen der umfangreichen Verbesserungen seiner Vorgängerversionen als eines der besten Upgrade-Produkte 2010 ausgezeichnet. Damit wurde Luidia auch eine Anerkennung für sein Bestreben, seine Produkte an die wechselnden technologischen Anforderungen anzupassen, ausgesprochen.

Auch die Zeitschrift District Administration setzte eBeam Edge auf die Liste seines Top 100 Readers' Choice Award. Das Magazin betonte die gute Tragbarkeit, Erschwinglichkeit und Fähigkeit des Produkts, auf jeder flachen Oberfläche eingesetzt zu werden, sowie seine "Send to Kindle"-Funktion, mit der das Lehrpersonal ihre Whiteboard-Unterrichtseinheiten kabellos für die E-Reader ihrer Schüler und Studenten hochladen können.

Die eBeam-Welt von Luidia

Seit mehr als sieben Jahren verfügt Luidia nun schon über eine Linie aus interaktiven Produkten zur Aufzeichnung und Kollaboration im Bildungswesen, der Geschäfts- und der Unterhaltungswelt. Die eBeam-Technologie von Luidia ist darauf ausgelegt, den Anforderungen von kollaborativem Unterricht, Sitzungsräumen und Arbeitsplätzen in Grossraumbüros auf einfache, effektive Weise und ohne den Stress mit fest installierter Hardware oder dem Komplettaustausch von Geräten gerecht zu werden. eBeam verwandelt jede flache Oberfläche in einen interaktiven, kollaborativen Arbeitsbereich, durch den Lehrer ihren Unterricht interessanter gestalten können und der Unternehmen die Möglichkeit gibt, ihre Zeichnungen und Entwürfe aufzuzeichnen, sie in Echtzeit an Teilnehmer an anderen Standorten oder anderen Geräten weiterzureichen - egal wo sie sich befinden - und sie zur späteren Weiterverwendung, Zusammenarbeit und Nachverfolgung auf einem Computer zu speichern.

Zur Produktlinie von Luidia gehört auch eBeam Edge

(http://www.e-beam.com/products/ebeam-edge-for-education-page.html),

das Mass für mobile Lösungen zur Aufzeichnung von Oberflächen. eBeam Edge wird mittlerweile an über 500.000 Standorten in aller Welt genutzt. Aufgrund seines niedrigen Anschaffungspreises und seiner Nachrüstungsmöglichkeiten erfreut sich diese Technologie sowohl an Schulen als auch in Schwellenländern aller Welt einer hohen Nachfrage.

Anders als kurzlebige, teure fest installierte Hardware wie die herkömmlichen interaktiven Whiteboards bietet Luidia vollständige End-to-End-Datenaufzeichnung und Sharing-Lösungen - von kleinen, tragbaren Geräten über beamer- und gehäusegebundene Interaktivität bis hin zu LCD-Bildschirmen und grossformatigen Flächen.

Darüber hinaus dient eBeam als Plattform für eine Reihe weiterer Produkte aus der grossen eBeam-Familie, darunter:

Hardware- und Oberflächendarstellungsprodukte wie Beamer, Whiteboards und Tafeln, die mithilfe von eBeam Interaktivität überall möglich machen.

Inhaltssoftware, die das eBeam-Erlebnis verbessert und den Schülern und Studenten ermöglicht, sich direkt und aktiv am Unterricht zu beteiligen. Auch die Mitarbeiter von Unternehmen haben so die Möglichkeit, sich interaktiv in einer Präsentation einzubringen.

"Visuelle Kommunikation, Inhaltsaufzeichnung und Kollaboration sind in der Entwicklung des Bildungswesens und der Geschäftswelt unerlässlich. So mancher geniale Unterricht und einige der besten Geschäftsideen nehmen ihren Anfang auf einem Whiteboard", erklärte Rafi Holtzman, der Präsident und CEO von Luidia. "2011 wir Luidia den Markt der interaktiven Whiteboards mit weiteren Funktionen, gesteigerter Portabilität, noch grösserer Benutzerfreundlichkeit und noch günstigeren Preisen bereichern und Lehrern sowie Anwendern in Unternehmen die Möglichkeit geben, Unterricht, Aufzeichnung, Kollaboration und Kommunikation noch weiter zu verbessern. Durch unsere Arbeit mit den besten Partnern im Bereich von Computern, Beamern, Gehäusen und Videokonferenz sind wir in der Lage, die marktführende interaktive Technologie von Luidia noch weiter zu verbreiten und geben den Anwendern damit die Möglichkeit, auf einfache Weise Ideen, Unterrichtsstunden und Informationen aufzuzeichnen und weiterzugeben - an jede beliebige Person oder jedes beliebige Gerät an jedem beliebigen Ort und zu jeder beliebigen Zeit."

Luidia auf der grössten Messe für Bildungstechnologie, der BETT 2011, ab 12. Januar

Luidia wird seine weltweit führenden interaktiven Technologien auf der BETT 2011 vorstellen, der weltweit grössten Messe für Bildungstechnologie, die vom 12. bis 15. Januar im Londoner Olympia-Messezentrum stattfindet. Zudem wird am Luidia-Stand (F108) die neue interaktive Multimediakonsole eBeam Engage, zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert.

Für weitere Informationen, Videos und Anwendungen:

1. Hintergrundinformationen zu eBeam Engage finden Sie hier

(http://www.e-beam.com/products/ebeam-engage.html).

2. Ein Video über eBeam Engage können Sie hier abrufen

(http://www.youtube.com/watch?v=pTXKF74OssE).

Informationen über Luidia

Luidia entwickelt interaktive Technologie zur Erfassung und Weitergabe von Ideen. Die tragbaren eBeam-Produkte des Unternehmens verwandeln flache Oberflächen in interaktive, kollaborative Arbeitsbereiche. Heute wird die eBeam-Technologie in einer Reihe interaktiver Hard- und Softwareprodukte für Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Behörden eingesetzt. Die Produkte von Luidia und seinen Produktionspartnern werden auf fünf Kontinenten und in Dutzenden Ländern genutzt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich im Silicon Valley. Weitere Informationen finden Sie auf:

http://www.luidia.com oder http://www.e-beam.com.

Copyright (c) 2011. eBeam ist eine eingetragene Marke von Luidia. eBeam Edge und eBeam Engage sind Marken von Luidia. Alle Rechte vorbehalten.

