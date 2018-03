Laut Bericht von Deloitte stehen beispiellose Veränderungen des Verbraucherverhaltens bevor

Was: Consumer 2020: Reading the signs (Verbraucher 2020: Die Zeichen lesen) Wer: Dr. Ira Kalish, Direktorin Consumer Business bei Deloitte Research, ein Bereich von Deloitte Services LP in den USA Alison Paul, stellvertretender Vorsitzender und Leiter des Bereichs Einzelhandelssektor bei Deloitte LLP Lawrence Hutter, Globaler Leiter des Bereichs Consumer Business bei Deloitte Touche Tohmatsu Limited Wann: Sofort verfügbar Einzelheiten: Das Zusammenlaufen von wirtschaftlichen, demografischen und technologischen Kräften werden zu beispiellosen Veränderungen des Verbraucherverhaltens führen, so ein neuer Bericht von Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) mit dem Titel Consumer 2020: Reading the signs (Verbraucher 2020: Die Zeichen lesen). In dem am Montag bei der National Retail Federation in New York vorgestellten Bericht werden Erkenntnisse zu wirtschaftlichen und demografischen Trends, Überlegungen zu begrenzten Ressourcen und Nachhaltigkeit sowie die immer dramatischeren Auswirkungen von Technologie auf unser tägliches Leben zusammengebracht. Ausserdem finden sich im Bericht Vorhersagen dazu, wie sich im Laufe des nächsten Jahrzehnts die Einstellungen von Verbrauchern und das Konsummuster ändern werden.

Die Möglichkeit, die vollständige Fassung dieser Pressemitteilung zu lesen oder eine Kopie des Berichts herunterzuladen, finden Sie unter http://www.deloitte.com/consumerbusiness

