NanoMaterials macht einen Sprung in den indischen Markt für Schmierstoffe

Nes Ziona, Israel (ots/PRNewswire) - NanoMaterials

Ltd, ein Hersteller industrieller Nano-Additive für Schmierstoffe und fortschrittliche Verbundstoffe, gab heute bekannt, dass die Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), Indien, zwei neuartige Schmierstoffe, Rhino und HP Numaro Uno, auf den Markt gebracht hat. Beide arbeiten auf Basis von NanoLub(R), einem Nanotechnologieprodukt, welches die Leistung wesentlich verbessert. NanoLub enthält Milliarden kugelförmiger Nanoteilchen und ist die patentierte nanotechnologie-gestützte Produktreihe von Additiven für Schmierstoffe, die Reibung und Verschleiss erheblich vermindert. Diese Partikel, deren Basis Wolfram-Disulfid ist, verleihen Ölen und Fetten Supergleiteigenschaften. Sie werden als Konzentrat oder Paste verkauft, um entweder den Schmiermittelbedarf von Herstellern zu decken, oder als Produkte für den Anschlussmarkt.

Die Markteinführung von Rhino, eines vollformulierten Getriebeöls mit doppelten Reibungs- und Verschleissschutzeigenschaften, und HP Numaro Uno, eines neuen Motorenöls für den Anschlussmarkt, machen HPCL zum ersten Unternehmen, das Nanoschmierstoffe auf den indischen Markt bringt. "Die Verwendung der nanogestützten Additive von NanoMaterials für unsere neuen Produkte Rhino und HP Numaro Uno bedeutet einen spannenden Schritt in Richtung Eroberung der Spitzenposition des indischen Markts für Schmierstoffe," meint R. Sudhakara Rao, Executive Director - Direct Sales, HPCL. Niles Fleischer, CEO von NanoMaterials fügt hinzu: "Die neue Kooperation mit HPCL bedeutet ein erhebliches Eindringen von NanoMaterials in den indischen Markt, bei dem es sich um einen der grössten Schmierstoff-Märkte der Welt handelt; wir sind stolz darauf, sie zu unseren geschätzten Kunden zählen zu dürfen."

NanoMaterials wird in Indien von Garuda Technical Services, Neu-Delhi, vertreten.

Über HPCL

HPCL (http://www.hindustanpetroleum.com) ist das erste Unternehmen, welches Nano-Schmierstoffe auf den indischen Markt bringt. HPCL ist das zweitgrösste Erdölunternehmen Indiens. Es hat einen Marktanteil von 25%, besitzt 8.500 Verkaufsstellen und macht einen Umsatz von ungefähr 25 Milliarden USD. HPCL gehört zu den Fortune 500-Unternehmen. Es verkauft mehr als 400 Sorten von Schmierstoffen.

Über NanoMaterials

NanoMaterials Ltd (http://www.apnano.com) ist ein privates Nanotechnologie-Unternehmen, das 2002 in Israel gegründet wurde. Das Unternehmen erhielt von der YEDA Research and Development Co. Ltd., dem kommerziellen Arm des Weizmann Institute, eine exklusive Lizenz für Herstellung, Vertrieb und Verkauf einer neuen Klasse von Nanopartikeln, die auf anorganischen Komponenten basiert.

NanoLub(R) ist ein ökologischer, umweltfreundlicher Stoff und ein eingetragenes Warenzeichen der NanoMaterials Ltd. NanoLub entspricht den europäischen REACH-Regelungen und wurde vorläufig angemeldet.

Medienkontakt: Noam Feuerstein E-Mail: NanoLub @ apnano.com Tel.:

+972-8-930-2671

Rückfragen & Kontakt:

CONTACT: Medienkontakt: Noam Feuerstein E-Mail: NanoLub @ apnano.com

Tel.:+972-8-930-2671