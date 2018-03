Mashable Award für Eurail und den InterRail-Kundendienst auf Facebook

Las Vegas und Utrecht, Niederlande (ots/PRNewswire) - Eurail.Com, das Online-Vertriebsportal für Eurail-Pässe, hat den Mashable Award für den besten Kundendienst über soziale Medien erhalten.

Bei der Gala für die Mashable Awards in Las Vegas erhielt Eurail.Com den Preis in der Kategorie "bester Kundendienst über soziale Medien" wie Facebook und Twitter. Bei dem Preis handelt es sich um den Internet Oscar' für das Beste, was es im Web gibt.

Seit mehr als fünfzig Jahren ist der Eurail-Pass die beste Methode für ausländische Besucher, europäische Länder per Bahn zu erkunden. Eurail.Com startete vor sieben Jahren den Online-Verkauf und fügte bald den InterRail-Pass für Europareisende auf Interrailnet.com hinzu. Vor drei Jahren begann das Unternehmen, soziale Medien für die Interaktion mit seinen Kunden zu nutzen.

Heute beteiligen sich mehr als 50.000 Fans an der Präsenz von Eurail.Com in sozialen Medien wie Facebook und Twitter. Ein Team motivierter Tourismusfachkräfte beantwortet alle Fragen innerhalb weniger Stunden in mehreren Sprachen. Eurail.Com Managing Director Paulien Pierik: "Facebook ist eine wunderbare Plattform, um Reisende aus aller Welt zusammen zu bringen. Es arbeitet schneller, effizienter und sehr viel persönlicher als ein Kundendienst über E-Mail. Unsere Eurail- und InterRail-Pässe bieten so viele Reisemöglichkeiten, dass Unterstützung bei der Planung häufig willkommen ist. Mit Facebook- und Twitter-Gemeinschaften ist garantiert, dass Reisekenntnisse und -erfahrungen geteilt werden können." Sales Director Jeroen de Bruin fügt hinzu: "Eurail.Com will sich durch das exzellente Service-Angebot auszeichnen. Der Einsatz sozialer Medien ermöglicht es uns, die Kunden besser zu verstehen und bessere Produkte anzubieten."

Mashable.com ist die Topquelle für News über soziale und digitale Medien, Technologie und Webkultur. Diejenigen, die abgestimmt haben, benannten fünf Finalisten und wählten Eurail.Com zu dem diesjährigen Gewinner. "Eurail.Com schätzt sich glücklich, äusserst engagierte Kundendienstvertreter zu haben. Unsere Fans erhalten eine persönliche Antwort, keine vorgestanzte Formulierung. Sie sprechen mit einem wirklichen Menschen, der ihnen Erlebnisse und Tipps aus seinen eigenen Erfahrungen mit Bahnreisen mitteilt", bemerkt Chantal Sukel, Managerin für soziale Medien bei Eurail.Com. "Soziale Medien verbessern unseren Service. Der Erhalt dieses angesehenen Preises motiviert uns zu einer weiteren Verbesserung unseres Service."

Weitere Informationen: www.eurail.com, www.interrailnet.com, http://www.facebook.com/eurorail,

http://www.facebook.com/interrailnet, oder www.mashable.com

Medienhinweis:

Über Eurail.Com

Bei Eurail.Com handelt es sich um ein privatrechtliches Unternehmen, welches sich im Besitz von 30 europäischen Eisenbahn-und Schifffahrtsgesellschaften befindet. Die Warenzeichen Eurail und InterRail werden von der Eurail Group GIE gemanagt. Wir verkaufen über unsere Websites weltweit Pässe und bieten die besten auf diesem Planeten verfügbaren Informationen über Eurail und InterRail Eisenbahnreisen an.

Über die Mashable Awards

Mit dem Mashable Award werden wichtige Innovationen und Errungenschaften in der Welt der Neuen Medien ausgezeichnet. Die Leser von Mashable haben beinahe eine Million Stimmen in 25 Kategorien abgegeben. Da die Verwendung sozialer Medien für Kundendienstzwecke bei Unternehmen mehr und mehr gängig geworden ist, wurde in diesem Jahr die Kategorie "Bester Kundendienst über soziale Medien" zu den Preisen hinzugefügt.

Rückfragen & Kontakt:

CONTACT: Kontaktieren Sie für weitere Informationen Chantal

Sukel,Managerin fürsoziale Medien bei Eurail.Com, unter Tel.:

+31(0)30-7516507 oder perE-Mail:chantal.sukel @ eurail.com