Einreichungsfrist für den 18. INTERNATIONALEN SPONSORING AWARD bis 28.1.2011 verlängert

Hamburg (ots) -

Die besten Sponsoringprojekte des Jahres 2010 werden gesucht. Der Fachverband Sponsoring FASPO verlängert die Einreichungsfrist für den 18. INTERNATIONALEN SPONSORING AWARD. Noch bis zum 28. Januar 2011 können auszeichnungswürdige Sponsoringprojekte als Vorschläge beim FASPO eingereicht werden. Der ISA wird in den Kategorien Sport-, Kultur-, Medien- und Public-Sponsoring vergeben, zusätzlich wird ein Sonderpreis für innovative Lösungen und neue Wege im Sponsoring ausgelobt. Auch Projekte aus dem Bereich der Corporate Social Responsibility, die mit Sponsoring-Engagements vernetzt sind, können eingereicht werden. Die 18. INTERNATIONALEN SPONSORING AWARDs werden am 24. März 2011 im Rahmen der FASPO-Tagung "SPONSORING SUMMIT 2011" in Hamburg vergeben. Ausgezeichnet werden Sponsoringprojekte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alle Agenturen, Unternehmen, Vereine, Verbände, Institutionen, Kulturstätten und sonstige Marktpartner sind aufgerufen, auszeichnungswürdige Sponsoringprojekte einzureichen. Bewertet werden Konzept, Umsetzung, Vernetzung und Effizienz sowie der wechselseitige Nutzen für Sponsor und Gesponserten. Insbesondere auch regionale Projekte sollten vorgeschlagen werden, da die Auszeichnungen unabhängig von Projektgröße und Investitionsvolumen vergeben werden. Der INTERNATIONALE SPONSORING AWARD gilt als wichtigster deutscher Sponsoringpreis und ist maßgeblicher Nachweis für Qualität und Professionalität im Sponsoring. Die eingereichten Projekte werden von einer unabhängigen Expertenjury bewertet. Ausschreibungsdetails und Meldeunterlagen finden Interessierte im Internet unter www.faspo.de. Der Fachverband Sponsoring FASPO ist die zentrale Interessenvertretung der Sponsoringwirtschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz. FASPO Fachverband für Sponsoring e.V., Rödingsmarkt 43, D-20459 Hamburg Tel. +49 (0) 40 609508-33, Fax -34, E-Mail: info @ faspo.de, www.faspo.de FASPO Schweiz, c/o Felten & Cie AG, Zürcherstrasse 41, CH-8400 Winterthur Tel. +41 (0) 52 26908 00, Fax -01, E-Mail: info @ faspo.ch, www.faspo.ch FASPO Austria, c/o e|motion management gmbh, Gußhausstraße 15, A-1040 Wien Tel. +43 (0) 1 5355285 20, Fax -80

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt:

FASPO Presse und Information, Heinz Kirchner, Tel. +49 (0)40

644302-37, Fax -38, E-Mail: h.kirchner @ promedia-pr.de