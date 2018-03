TÜV AUSTRIA sichert hohe Standards in österreichischen Gesundheitseinrichtungen

Unabhängige Auditoren-Teams optimieren Standards und zertifizieren Managementsysteme und Personalentwicklung über gesetzliche Vorschriften hinaus.

Wien (OTS/TÜV AUSTRIA Cert) - Nach den Äußerungen von EU-Gesundheitskommissar John Dalli zu problematischen Behandlungsresultaten im Gesundheitswesen melden sich auch in Österreich Experten zu Wort. Sie sehen vor allem in Prozessabläufen und Hygieneeinhaltungen Verbesserungsbedarf. TÜV AUSTRIA zertifiziert österreichische Gesundheitseinrichtungen und Krankenanstalten, die über gesetzliche Vorgaben hinaus Hygienestandards und Managementsysteme konzipieren und umsetzen sowie der technischen Sicherheit und Präzision medizinscher Geräte höchste Priorität beimessen. Den Zertifizierungen gehen umfassende Prüfungen eines unabhängigen Teams voran, welche damit hohe Standards in österreichischen Gesundheitseinrichtungen sichern.

Dipl.-Ing. Dr. Hugo Eberhardt, Direktor und Vorstandsvorsitzender der TÜV AUSTRIA Gruppe, erklärte: "Gesundheitseinrichtungen, die ihr Managementsystem an den Bedürfnissen der Patienten ausrichten und gleichzeitig medizinisch höchste Standards erfüllen, können sich der Überprüfung eines unabhängigen Teams der TÜV AUSTRIA Cert unterziehen. Durch die Zertifizierung der Managementsysteme sichern wir auch die Qualität der Behandlung."

Bei Prüfung der Qualität von Managementsystemen und Prozessen österreichischer Gesundheitseinrichtungen spielten Maßnahmenpakete zur Sicherstellung künftiger ständiger Verbesserungsprozesse eine entscheidende Rolle. Diese sind ebenfalls fester Bestandteil der Überprüfung durch die unabhängigen Auditoren-Teams von TÜV AUSTRIA Cert.

Über die TÜV AUSTRIA CERT GMBH

Die TÜV AUSTRIA Gruppe besteht seit 1872, ist national und international tätig und beschäftigt derzeit rund 1000 MitarbeiterInnen. Ihre akkreditierte Zertifizierungsstelle mit den Schwerpunkten Qualität, Umwelt und Sicherheit sowie der Inspektionsstelle Technik & Recht ist schwerpunktmäßig in der TÜV AUSTRIA CERT GMBH angesiedelt. Deren Auditoren sind Praktiker und zeichnen sich durch hohe Fachkompetenz sowie große Berufs- und Auditerfahrung aus.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Markus Buerger, MBA

TÜV AUSTRIA Cert

Leitung Unternehmenskommunikation & Presse

Tel (mobil): +43(0)664 884 189 21

E-Mail: mbu @ tuv.at

http://www.tuv.at