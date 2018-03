CA Immo: Deutliche Ertragssteigerung für 2011 erwartet

Akquisition der Europolis AG per 1.1.2011 vollzogen

Immobilienvermögen liegt nach Übernahme der Europolis AG bei rd. 5 Mrd. Euro

Portfoliooptimierung hat klare Priorität vor weiteren Zukäufen

2010 erfolgreiche Wertschöpfung aus Projektentwicklungen sowie wesentliche Neuvermietungen erzielt

Weitere Erholung der Märkte vor allem in Zentral-Osteuropa erwartet

Die vergangenen Jahre waren von einem starken Anstieg des Portfolios der CA Immo Gruppe gekennzeichnet. Inklusive der durch die Akquisition der Europolis übernommenen Immobilien liegt das Immobilienvermögen der CA Immo zu Beginn des Jahres 2011 bei knapp über 5 Mrd. Euro, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 30 % über den Zeitraum der letzten fünf Jahre entspricht. Nach dieser Expansions-Phase steht für CA Immo nun die Optimierung des vorhandenen Portfolios klar im Vordergrund gegenüber weiteren Zukäufen.

Dr. Bruno Ettenauer, Vorstandsvorsitzender der CA Immo: "Die vergangenen Jahre waren geprägt von Wachstum und Integration, dies soll sich nun in Ertrag und Profitabilität niederschlagen. CA Immo wird in den kommenden Jahren ihre Position als nachhaltige profitable Immobiliengesellschaft gegenüber ihren Anlegern und Aktionären unter Beweis stellen."

CA Immo nach Übernahme der Europolis AG

Durch die Akquisition der Europolis kommt es zu einem Anstieg des Immobilienvermögens der CA Immo Gruppe um 1,5 Mrd. Euro auf knapp über 5 Mrd. Euro. In regionaler Hinsicht hat sich die relative Gewichtung des Segments Ost- und Südosteuropa am Gesamtportfolio von rd. 19 auf über 40 % erhöht und steht damit gleichrangig neben dem Segment Deutschland. Der relative Anteil des Immobilienvermögens in Entwicklung sinkt von derzeit rd. 30 % zugunsten des vermieteten Immobilienvermögens auf rd. 25 %, die annualisierten Mieterträge der Europolis betragen rd. 100 Mio. Euro. Ettenauer: "Der Erwerb der Europolis mit ihrem qualitativ hochwertigen und Cash-Flow-starken Portfolio wird sich erstmals im Zwischenabschluss zum 31.3.2011 bilanziell niederschlagen, hier erwarten wir einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Wert- und Ertragssteigerung der CA Immo Gruppe."

Mittelfristige Portfoliostrategie - Fokussierung und Qualitätsoptimierung

In Folge des Erwerbs der Europolis bedarf das Portfolio der CA Immo einer sorgfältigen Bereinigung, um die Fokussierung hinsichtlich Regionen und Nutzungsarten wieder zu erhöhen. In regionaler Hinsicht bedeutet dies Konzentration auf Mitteleuropa und somit einen schrittweisen Rückzug aus Ländern, die nicht zur langfristigen Kernregion der CA Immo Gruppe zählen, wie z.B. die Ukraine, Russland und südosteuropäische Märkte. Parallel gilt es, die Positionierung der CA Immo Gruppe als Spezialist für Büroimmobilien zu verstärken. Der Anteil von anderen Nutzungsarten als Büro soll mittelfristig unter 30 % liegen. Ein weiteres Element der Fokussierung des Portfolios liegt in der Optimierung der Qualität der Immobilien. Insbesondere im Hinblick auf den hohen Stellenwert, den die CA Immo Gruppe dem Thema Nachhaltigkeit einräumt, gilt es, die durchschnittliche Qualität des Portfolios zu steigern. Mit zumindest 80 % Anteil am Portfolio wird der klare Schwerpunkt mittelfristig auf Bestandsimmobilien liegen. Die Sparte Development wird sich auf Projekte mit bereits klar definierten und zeitnah realisierbaren Umsetzungsplänen fokussieren, auf langfristig orientierte Landreserven sollen nicht mehr als 5 % des Gesamtportfolios entfallen. Ettenauer: "Durch zusätzliche Erträge aus Developments sowie Verkäufen über Buchwert erwarten wir ein deutlich positives Ergebnis für das Geschäftsjahr 2010 sowie eine weitere Ertragssteigerung für 2011."

Operative Ziele für 2010 erreicht

Neben der Verschmelzung der CA Immo International sowie der Akquisition der Europolis hatte die Wertschöpfung aus den weitläufigen Liegenschaftsreserven sowie den großen Projektentwicklungen in Deutschland 2010 für CA Immo oberste Priorität, hier konnten signifikante Erfolge erzielt werden. Ettenauer: "Wir haben 2010 unbebaute Liegenschaften im Ausmaß von 530.000 m2 deutlich über Buchwert verkauft. In Summe konnten wir 2010 Verkäufe im Ausmaß von rund 300 Mio. Euro mit Gewinn abschließen." Die Projektentwicklungen laufen sowohl in der technischen Umsetzung als auch im Bereich der Baugenehmigungen nach Plan. Die Vermietungsleistung lag 2010 bei über 120.000 m2 und wurde vor allem durch signifikante Neu- und Vorvermietungen in Deutschland (rund 57.000 m2 gesamt 2010) sowie die Großvermietung an die Post AG am Wiener Areal Lände 3 (rd. 32.500 m2) angekurbelt.

Marktausblick: Erholung in Zentral-Osteuropa, starke Konjunktur in Deutschland

Die Übernahme der Europolis AG spiegelt die positive Einstellung der CA Immo zu den zentral-osteuropäischen Märkten wider. Ettenauer:

"Wir sehen in weiten Teilen dieser Region wieder fundamentales Wachstumspotenzial." Entscheidend für diese Entwicklung war der deutliche Aufschwung in Deutschland im Jahr 2010, der sich - wenn auch in verlangsamter Form - 2011 fortsetzen und eine gute Absorption moderner Flächen mit sich bringen sollte. Ettenauer: "Wir sind uns bewusst, dass trotz der positiven Signale weiterhin Unsicherheiten in den Märkten gegeben sind, für die es Vorsorgen zu treffen gilt."

Über CA Immo

CA Immo wurde 1987 gegründet und investiert in gewerbliche Immobilien (Schwerpunkt auf Büros) in Österreich, Deutschland und Osteuropa. In den vergangenen zwei Jahren hat sich CA Immo verstärkt am deutschen Markt etabliert. Per 1.1.2011 erwarb CA Immo mit der Übernahme der Europolis AG Immobilien in Zentral-Osteuropa im Wert von rund 1,5 Mrd. Euro und baute dadurch ihre Präsenz in den osteuropäischen Kernmärkten deutlich aus. CA Immo notiert seit 1988 an der Wiener Börse und ist zum jetzigen Zeitpunkt mit rund 90 % im Streubesitz.

