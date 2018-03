NÖ Landesregierung bestellte zwei neue Bezirkshauptleute

Auf Initiative von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll

St. Pölten (OTS/NLK) - Die NÖ Landesregierung bestellte in ihrer heutigen Sitzung auf Initiative von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll zwei neue Bezirkshauptleute.

Mag. Andreas Strobl wird mit sofortiger Wirksamkeit neuer Bezirkshauptmann an der Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt, Mag. Alexandra Grabner-Fritz übernimmt diese Funktion mit sofortiger Wirksamkeit an der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen.

Mag. Andreas Strobl trat im Oktober 1998 in den NÖ Landesdienst ein. Im Juli 2002 wurde er Bezirkshauptmann-Stellvertreter in Lilienfeld, seit August 2003 bekleidet er diese Funktion an der Bezirkshauptmannschaft Mödling. Strobl folgt an der Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt auf Dr. Philipp Enzinger, der seit Dezember 2010 Bezirkshauptmann in Mödling ist.

Mag. Alexandra Grabner-Fritz wurde im April 1993 in den NÖ Landesdienst aufgenommen. Im Jahr 2003 wurde sie Bezirkshauptmann-Stellvertreterin in Bruck an der Leitha, seit 2005 ist sie Bezirkshauptmann-Stellvertreterin in Baden. Grabner-Fritz folgt an der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen auf Dr. Heinz Zimper, der seit Dezember 2010 das Amt des Bezirkshauptmannes in Baden ausübt.

