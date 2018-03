Naturidyll Hotels von 13. bis 16. Jänner 2011 auf der Ferienmesse Wien vertreten

"Wohin soll's gehen?" - natürlich, ins Naturidyll!

Perchtoldsdorf (TP/OTS) - In wenigen Tagen ist es soweit und die Ferienmesse Wien öffnet ihre Pforten. Die Gruppe der Naturidyll Hotels nutzen diese Messe vom 13. bis 16. Jänner 2011 um am Stand B0914 (Halle B) über Neuigkeiten der rund 25 österreichweiten Partnerbetriebe zu berichten.

Trend zum Heimaturlaub

"Mit unserem Thema "Von Natur aus Urlaub" befinden wir uns am Puls der Zeit, denn dieser Rückzug ins Grüne sowie das Authentische und das Naturerlebnis werden für den Gast immer wichtiger", so Mag.(FH) Stephanie Müller, Marketingverantwortliche der Gruppe der Naturidyll Hotels. Zahlreiche Angebote und attraktive Messeschnäppchen rund um das Thema Natur, sanfter Aktivität, Genuss und Wellness in den Naturidyll Hotels erwarten die Messebesucher.

Gemeinschaftsstand mit Kooperationspartner "Österreichisches Umweltzeichen"

Da alle Naturidyll Hotels mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet sind, wird sich die Gruppe auch dieses Jahr einen Messestand wieder mit den Vertretern des Österreichischen Umweltzeichens teilen (www.umweltzeichen.at) um die gemeinsame Profilierung stärker hervorzuheben. Als Highlight wird am Donnerstag, 13. Jänner 2011 um 11:30 Uhr dem Hotelpartner Naturidyll Hotel Kohlmais aus Saalbach die Umweltzeichen-Urkunden durch Bundesminister DI Nikolaus Berlakovich im feierlichen Rahmen überreicht.

Österreichs 1. Faulenzerhotel als naturidyllischer Partnerbetrieb vor Ort

Das Hotel Schweighofer in Friedersbach bei Zwettl eröffnete am 26. Mai 2010 feierlich im Beisein von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll als 1. Faulenzerhotel Österreichs. Zahlreiche Faulenzerzonen ziehen sich wie ein roter Faden durch die gesamte Hotelanlage und stimmen den Gast auf Erholung pur ein. 43 modern ausgestattete Hotelzimmer, vier Seminarräume für 10 bis 60 Personen, eine Faulenzeroase mit Hallenbad, Sauna, Dampfbad, Infrarot-Kabine und Massageangebot sowie das Restaurant "Waldviertler Stub'n" mit regionalen Schmankerln runden das Faulenzerkonzept des Hotels ab (www.faulenzerhotel.at). "Wien als inländischer Herkunftsmarkt ist für das Waldviertel von großer Bedeutung. So bietet sich die Ferienmesse Wien als ideale Präsentationsplattform an. Außerdem ist es hilfreich, gleich ein Paradebeispiel der Gruppe der Naturidyll Hotels vorführen und so die Vielfältigkeit der Gruppe hervorheben zu können" schildert Stephanie Müller.

Naturidyll Hotels - von Natur aus Urlaub

Der Urlaubsspezialist Naturidyll Hotels zeichnet sich als naturnahe und nachhaltige Hotelkooperation am österreichischen Markt aus. Der Zusammenschluss von Großteils 4* Häusern in ganz Österreich hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben. Die individuellen Häuser setzen Umweltmaßnahmen wie keine andere Hotelgruppe. Neben dem respektvollen Umgang mit den naturgegebenen Ressourcen, liegen den Gastgebern besonders die Regionalität sowie das regionaltypische Ambiente am Herzen.

Rückfragen & Kontakt:

Naturidyll Hotels

Mag.(FH) Stephanie Müller

Brunner Feldstraße 55 / A-2380 Perchtoldsdorf

T. +43 (1) 867 36 60-16 / F. DW 14

office @ naturidyll.com / http://www.naturidyll.com