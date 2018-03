MDMA gibt Zusammenschluss mit WMDO für Online-Schulungen im Bereich Medizinprodukte bekannt

Washington D.C./Minneapolis, USA (ots) - MDMA-Mitglieder erhalten Zugang zum medizintechnischen Online-Schulungsangebot von WMDO

Die MDMA (Medical Device Manufacturers Association) und WMDO (World Medical Device Organization), der weltweit führende Anbieter innovativer Online-Schulungen für Fachkräfte im Bereich Medizinprodukte, haben heute eine Allianz bekanntgegeben, durch die die MDMA-Mitglieder den vollständigen Zugang zum umfassenden Online-Schulungsangebot von WMDO für Fachkräfte erhalten. Dieser Zusammenschluss erweitert das erstklassige Live-Schulungsprogramm der MDMA.

"Die MDMA freut sich außerordentlich, die erste landesweite Organisation zu sein, die aufgrund der Zusammenarbeit mit WMDO einen umfassenden Katalog von MedTech-Kursen online anbieten kann", so Mark Leahey, President und CEO der MDMA. Leahey weiter: "Wir sind stolz darauf, Fachkräften aus dem Bereich Medizinprodukte die umfangreichsten und vielseitigsten Schulungsprogramme anbieten zu können, die es gibt."

Im Rahmen der Vereinbarung erhalten die MDMA-Mitglieder und verbundene medizintechnische Fachkräfte kostenlos Zugang zu ihrem eigenen personalisierten Schulungsraum, in dem Mitglieder auf den gesamten Katalog von Online-Kursen mit wesentlich geringeren Sätzen und personalisierter Unterstützung vonseiten der Kursautoren zugreifen können. Das Schulungsangebot deckt die Bereiche nicht Klinische Prüfungen, Klinische Prüfungen, regulatorischer Management und Qualitätssicherung, Qualitätssicherung, Vertrieb und Marketing sowie Gesundheitstechnologie ab.

Richard Nehm, Global Vice President of Sales and Marketing von WMDO: "Wir sind hocherfreut über die Zusammenarbeit mit dem führenden nationalen Biowissenschaftsverband der USA, die es uns ermöglicht, innovatives und effektives eLearning als Erweiterung ihrer hervorragenden Live-Schulungsprogramme anzubieten." Nehm weiter: "Die Kurse von WMDO decken den gesamten Produktentwicklungskreislauf Medizinprodukte ab und bieten Branchenexperten Online-Zugang zu qualitativ hochwertigen Schulungsangeboten, die zeitgemäß, sachbezogen und ansprechend sind."

Über MDMA

Die Medical Device Manufacturers Association (MDMA) ist ein nationaler Berufsverband mit Sitz in Washington D. C. und unterstützt innovative und unternehmerisch tätige Medizintechnik-Firmen mithilfe von Schulungen und rechtlicher Beratung. Seit 1992 ist MDMA die Stimme der kleineren Unternehmen und spielt eine proaktive Rolle bei der Gestaltung von Richtlinien und Bestimmungen, von denen die Entwickler Medizinprodukte betroffen sind. Erreicht wird dies durch die Pflege der Verbindungen zu wichtigen Kongressabgeordneten, den Führungskräften der FDA und der CMS sowie die Basisunterstützung unserer Mitglieder. http://www.medicaldevices.org

Über WMDO

WMDO ist der weltweit führende Anbieter von Online-Schulungen für Fachkräfte aus dem Bereich Medizinprodukte. Vom Bedarf in der vorklinischen Phase bis hin zu den Herausforderungen im Anschluss an die Markteinführung verbindet WMDO die umfassenden Kenntnisse und Erfahrungswerte führender Branchenexperten und Sachverständigen mit den Annehmlichkeiten, der Flexibilität und der Kosteneffizienz der hochmodernen Übermittlung von Inhalten, um den Nutzern so die bestmögliche sachbezogene Lernerfahrung zu bieten. http://www.wmdo.org

