Freecom bringt die wohl weltweit dünnste externe Festplatte auf den Markt - Exklusiv für Mac-Computer

ein Mitsubishi Kagaku Media Unternehmen, enthüllte heute die Mobile Drive Mg - eine elegante externe Festplatte, die speziell für den Mac-Markt entwickelt wurde. Eingeschlossen in einem ultraleichten und robusten Magnesiumgehäuse ist die Mobile Drive Mg eine optimale Ergänzung zum Apple MacBook - ideal für stilbewusste Mac-Nutzer - und mit gerade einmal 10 mm Höhe die wohl dünnste externe Festplatte, die weltweit derzeit erhältlich ist. Dank ihr können Nutzer ihre Speicherkapazität mit einem zuverlässigen Produkt erweitern, das elegant, tragbar und leicht zu bedienen ist.

Darüber hinaus verfügt die Festplatte über den neuesten USB 3.0-Schnittstellenstandard, der schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten von rund 130 MB/s bietet. Die Mobile Drive MG ist sowohl für private Nutzer als auch für Profis, die grosse Dateien schnell übertragen und ihre Daten unterwegs stets bei sich tragen wollen, bestens geeignet, da sie wesentlich schneller arbeitet als die herkömmlichen USB 2.0-Lösungen. So ist das Sichern und Hochladen von Daten nur eine Sache von wenigen Sekunden. Die Festplatte ist abwärtskompatibel und arbeitet mit allen USB 2.0-fähigen Computern und Notebooks, aber auch mit den kommenden USB 3.0-Modellen zusammen.

"Das Magnesiumgehäuse der Mobile Drive Mg ist eine wünschenswerte Kombination aus schlanker Ästhetik und Funktionalität, nach der viele Mac-Kunden bei einem Produkt Ausschau halten," sagte Jelle Stalpers, Apple Business Development Manager von Freecom. "Optisch stellt die Festplatte mit ihrer Farbe und ihrem hauchdünnen Profil eine ideale Ergänzung zum Apple MacBook dar. Darüber hinaus ist sie wirklich einfach zu bedienen - die Nutzer müssen die Festplatte nur an einen USB-Anschluss eines Computers oder Notebooks anschliessen und können anschliessend schnell wichtige Daten sichern und ihre Dokumente im Büro, digitale Fotos, Musik und Filme mit Kollegen, Familienmitgliedern und Freunden austauschen."

Die Mobile Drive Mg wird in drei verschiedenen Modellen und nur über Apple Reseller erhältlich sein. Alle Modelle sind zukunftsfähig und haben genau dieselbe Farbe wie das beliebte MacBook von Apple. Das erste Modell - die wohl weltweit dünnste externe Festplatte - ist gerade einmal 10 mm dick, während die anderen beiden Freecom-Modelle externe Festplatten mit Standardgrösse sind. Diese beiden Modelle unterscheiden sich dadurch, dass eine von ihnen zusätzlich mit der FireWire 800-Technologie ausgestattet ist.

Neben seiner unglaublichen Robustheit und Hochwertigkeit kann das Magnesiumgehäuse auch leicht recycelt werden - d. h. es ist sowohl praktisch als auch umweltfreundlich. Die Festplatten sind zudem für den Mac formatiert und können daher direkt mit einem Macbook verwendet werden. Sie sind zu 100 % kompatibel mit der Software Time Machine. Alle Mobile Drive Mg-Produkte verfügen über eine zweijährige Garantie und einen uneingeschränkten Helpdesk-Support.

Preise und Verfügbarkeit

Die Mobile Drive Mg wird ab Mitte Januar in folgenden Kapazitäten erhältlich sein. Festplatten mit einer Kapazität von 500 GB, 1 TB oder sogar noch höher werden in einigen Monaten folgen:

- 320GB (10mm Höhe mit einer Slimline 7mm Festplatte, USB 3.0). UVP EUR 79,95

- 750GB (mit USB 3.0, 12mm Höhe). UVP EUR 119,95

- 750GB (mit USB 3.0 & FireWire, 12mm Höhe). UVP EUR 129,95

Über Freecom:

Freecom, ein Unternehmen der Mitsubishi Kagaku Media-Gruppe, steht seit 1989 als innovatives Unternehmen für Entwicklung, Design und Vermarktung professioneller, digitaler Speichermedien. Dazu gehören Desktop- sowie mobile Festplatten, Network Attached Storage Geräte, Flash-Laufwerke, DVD-Brenner und professionelle Bandlaufwerke. Diese Lösungen sind sowohl für den PC- als auch für den MAC-Markt geeignet. Gegründet in Deutschland hat Freecom seinen Hauptsitz in den Niederlanden mit Niederlassungen in Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Hong Kong, Italien, Japan, Spanien, Schweden, Schweiz, Taiwan und Grossbritannien. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website unter http://www.freecom.com und wählen Sie das Land Ihres Standortes aus.

