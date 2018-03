SwissINSO gibt die Unterzeichnung eines Kaufvertrags und einer Vertriebsvereinbarung für sein Wasseraufbereitungssystem Krystall (tm) bekannt -- das erste System dieser Art in Malaysia

Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) - SwissINSO Holding

Inc. , ein Marktführer in der Entwicklung und Anwendung von solarbetriebenen Energielösungen, hat heute die Unterzeichnung seines ersten Kaufvertrags und seiner ersten Vertriebsvereinbarung in Malaysia für seine Krystall- Wasseraufbereitungseinheiten bekanntgegeben.

(Foto: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20101129/422454)

BILDUNTERSCHRIFT: Kaufvertrag und Vertriebsvereinbarung für SwissINSOs zu 100% solarbetriebene Wasseraufbereitungseinheiten "Krystall" in Malaysia unterzeichnet.

Der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist in Teilen Malaysias ein grosses Problem. Trotz ergiebiger Regenfälle hat die Wasserverschmutzung aufgrund der massiven industriellen Entwicklung und der wachsenden Urbanisierung der vergangenen Jahre erheblich zugenommen.

"Krystall-Einheiten eignen sich besonders gut für die Aufbereitung von trinkbarem Wasser in Ländern wie Malaysia, wo durch Wasser verursachte Erkrankungen ein grosses Problem darstellen.", sagte Paul de Belay, VP von SwissINSO. "Diese solarbetriebenen Einheiten brauchen keine zusätzliche Energiequelle und stellen damit eine Lösung bereit, die zuvor nicht verfügbar war.", fügte er hinzu.

Die zwei Standardcontainer, die das Umkehrosmose-Aufbereitungssystem enthalten, gelangen problemlos zu den kleinen Dörfern und ländlichen Gegenden, in denen sie am dringendsten gebraucht werden. Die tägliche Aufbereitungskapazität von 100.000 Litern ist beträchtlich und reicht für den vorhandenen Bedarf aus.

Diese Vereinbarung stellt einen wichtigen ersten Schritt für die Expansionsstrategie von SwissINSO in Südostasien dar. Man geht davon aus, dass die Krystall-Einheit in Zusammenarbeit mit einem lokalen Vertreiber bis Ende Mai/Anfang Juni voll einsatzbereit gemacht wird. Die soll als Vorzeigeprojekt für Nachbarländer dienen.

Über SwissINSO:

SwissINSO nutzt seine geistigen Eigentumsrechte zur Bereitstellung von umweltfreundlichen, innovativen, zu 100% solarbetriebenen Lösungen und verwandten Technologien zur Erfüllung des wachsenden globalen Bedarfs. Ziel des Unternehmens ist es, weltweiter Marktführer für schlüsselfertige Lösungen unter Nutzung erneuerbarer Energien für die Aufbereitung und Entsalzung von Wasser sowie die Kühlung und Beheizung von Gebäuden zu werden. (http://www.SwissINSO.com)

SwissINSO betreibt zwei Hauptgeschäftssparten:

KRYSTALL ist das erste grossflächig einsetzbare, zu 100% solarbetriebene, schlüsselfertige Wasseraufbereitungssystem, das in zwei Standardcontainern von 12,2 Metern Höhe untergebracht ist. Durch die patentierte Umkehrosmose-Technologie lassen sich bis zu 100.000 Liter Brackwasser/kontaminiertes Wasser oder 50.000 Liter Meerwasser in sauberes Trinkwasser verwandeln. Die Betriebs- und Wartungskosten betragen lediglich einen Bruchteil der Kosten für konventionelle Einheiten.

Krystall eignet sich perfekt für den Einsatz in abgelegenen Dörfern und Kleinstädten, humanitären und Hilfssituationen, Hotels, auf Inseln und in schlüsselfertigen Camps.

Eine Videodarstellung des Krystall-Wasseraufbereitungssystems finden Sie auf http://www.SwissINSO.com.

KLYMAA (tm) nutzt eine Nano-Solar-Beschichtungstechnologie zur Beheizung und Kühlung von Gebäuden über Solaranlagen-Glasfassadenfronten in verschiedenen Farben und Vorbehandlungen.

Safe-Harbor-Erklärung: eine Reihe von Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, sind zukunftsbezogene Aussagen, die im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 getroffen wurden. Diese zukunftsbezogenen Aussagen umfassen eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten, darunter in Bezug auf unsere Fähigkeit der Kapitalbereitstellung bei Bedarf und zu akzeptablen Bedingungen, die Wettbewerbsintensität sowie allgemeine wirtschaftliche Faktoren. Die tatsächlichen Ergebnisse, die die SwissINSO Holding Inc. erzielt, können aufgrund dieser Risiken und Unsicherheiten wesentlich von den zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. SwissINSO Holding Inc. empfiehlt der Öffentlichkeit, die hierin enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit den neuesten Veröffentlichungen zu lesen, die unter http://www.sec.gov abgerufen werden können.

Bitte beachten Sie Folgendes: Die Übersetzungen dieser Pressemitteilung aus dem Englischen werden lediglich zur Orientierung zur Verfügung gestellt und sollten nicht als offizieller Text der Mitteilung angesehen werden. Der englische Originaltext stellt die einzige offizielle und rechtsverbindliche Version dar.

Pressekontakt: Morris Zand Zand Media Relations morris @ zand.us +41(79)785-43-56 SwissINSO Kontakt: Irma Velazquez Marketing Manager

irmavelazquez@SwissINSO.comhttp://www.SwissINSO.com +41(21)693-86-40

Rückfragen & Kontakt:

CONTACT: Pressekontakt: Morris Zand Zand Media Relations

morris @ zand.us+41(79)785-43-56 SwissINSO Kontakt: Irma Velazquez

Marketing Managerirmavelazquez @ SwissINSO.com http://www.SwissINSO.com

+41(21)693-86-40