Schweiz: Land der Innovationen - Land der Start-ups

Zürich (ots) -

Die Schweiz hat in ihrer Geschichte eine lange Liste an Erfindungen und Innovationen hervorgebracht: Vom Bleistift über die Cellophan-Folie bis hin zur Erfindung des World Wide Web - die berühmte Schweizer Schokolade nicht zu vergessen. Doch nicht nur für Erfindungen bietet das Land den perfekten Nährboden. Auch Start-ups profitieren von den Voraussetzungen, die ihnen die Schweiz bietet, wie Dr. Dorian Selz, Gründer des Start-ups local.ch ( www.local.ch ) und des Online-Notizbuches Memonic ( www.memonic.com ), erklärt. "Nachdem wir bereits unser vorheriges Start-up local.ch ( www.local.ch ) in Zürich gegründet hatten, war es für uns nur logisch, auch Memonic hier zu gründen: Institutionen und Behörden helfen Jungunternehmern vom ersten Moment an und bringen ihnen sehr großes Vertrauen entgegen", so Selz. Obwohl nicht besonders groß, bietet gerade Zürich viele Möglichkeiten für Start-ups: Bildungseinrichtungen von Weltruf wie die ETH oder die Universität Zürich sorgen für das notwendige Human Capital, die bereits ansässige florierende Start-up-Community ist stets offen gegenüber Neulingen und alten Hasen. Besonders hilfreich ist auch die Unterstützung des Instituts für Jungunternehmer ( www.ifj.ch ) und des Venturelabs ( www.venturelab.ch ). Auch etablierte Unternehmen dynamisieren den Markt, indem sie großen Wert auf Ideen- und Talentförderung legen. Daneben lobt Selz die unbürokratischen Behörden: "Ein paar Anrufe, im Verlgeich zu anderen Ländern relativ wenig Papierkrieg und die Neugründung war abgeschlossen. Da ich bereits in anderen europäischen Ländern Unternehmen aufgebaut habe, begrüße ich vor allem die lockere und entspannte - und nicht im Geringsten langsame - Art und Weise, auf die man mit den Behörden hier zusammenarbeitet. Sie sind besonders hilfsbereit und sehr Service orientiert", sagt Selz. Über Memonic: Seit November 2009 bietet Memonic ( www.memonic.com ) die Möglichkeit, die wesentlichen Inhalte von Webseiten, E-Mails, Word- oder Excel-Dokumenten in einem persönlichen Online-Notizbuch zu speichern, zu organisieren und zu teilen. Mit Memonic kann digitales Wissen - egal ob Text, Bild, Video oder Ton - einfach markiert, in einem zentralen Archiv abgelegt und in Sets zu verschiedenen Themen zusammengefasst werden. Memonic verbindet somit die Vorteile von Bookmarks/Favoriten und einem persönlichen digitalen Notizbuch. Zur Zeit verfügbar für das Web, Smartphones und das iPad.

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt:

Medienkontakt: Benjamin Blum | press @ memonic.com | +49.30.2576205.28