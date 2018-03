UPC-App: Alle on Demand Infos auf einen Blick

Kostenlose App bringt alle Trailer und Infos auf iPhone und iPod

Wien (OTS) - UPC, Österreichs größter alternativer Multimedianetzbetreiber, macht die Auswahl für seine Video on Demand Filme jetzt noch einfacher. Ab sofort erhalten Kunden und Interessierte sämtliche Trailer, Hintergrundinfos und Entgelte zu den on Demand Inhalten ganz bequem über die neue VoD-App von UPC.

Konnten bisher sämtliche Trailer, Film- und Entgeltinformationen zu den angebotenen Video on Demand Inhalten auf http://ondemand.upc.at gesehen werden, so bringt UPC ab sofort diese Infos auch auf iPhone und iPod. Mit dem neuen Service können jetzt Kunden ganz einfach unterwegs, zum Beispiel bereits am Weg heim von der Arbeit, nach einem Film für den Abend suchen und diesen auf ihre persönliche Merkliste setzen. Einfach die kostenlose App aus dem iTunes App Store downloaden und immer auf dem Laufenden über die aktuellen Filmhighlights, Klassiker, Konzerte und vieles mehr sein. Das on Demand Archiv kann dabei ganz einfach entweder alphabetisch oder nach Stichwörtern durchsucht werden.

Beliebtes Video on Demand

Seit über einem Jahr bietet UPC seinen Digital TV Kunden bereits sein runderneuertes Video on Demand Angebot (ausgenommen in Tirol und Oberösterreich). Kostenlose Konzerte on Demand, Kinderserien auf Abruf, Filme in High Definition und seit 19. Oktober TV on Demand in Kooperation mit ATV machen das Angebot noch attraktiver. Für UPC ist der Ausbau des Video on Demand Dienstes ein voller Erfolg. Dass der Service ein Bestandteil des Fernsehens der Zukunft ist, bestätigen die Zahlen: Monatlich werden über 40.000 Filme von den Digital TV-Nutzern konsumiert. Mit on Demand von UPC können Digital TV-Kunden Filme und Konzerte, wann immer sie wollen sehen und wie bei einer DVD nach Herzenslust vor- und zurückspulen. Filmhighlights und Klassiker können in Standard Definition ab Euro 1,98 oder in High Definition ab Euro 4,98 für 24 Stunden bestellt werden.

Über UPC

UPC, ein führender Anbieter von Breitband Internet-, TV- und Telefon-Services in Österreich, ist eine konsolidierte Tochterfirma von Liberty Global, Inc. und Teil der UPC Broadband Division.

90% aller österreichischen Haushalte und Unternehmen (Stand 30.9.2010) liegen im Versorgungsgebiet (mittels eigener Kabelnetzinfrastruktur, entbündelter Leitungen oder anderer DSL-Dienstleistungen) von UPC. Basierend auf den operativen Kennzahlen per 30.9.2010 versorgt UPC in Österreich 707.000 Kunden mit 1.276.000 Diensten, diese beinhalten 527.000 TV-Kunden, 435.000 Breitband Internet-Kunden und 314.000 Festnetztelefon-Kunden. Der Umsatz aus dem Privat- und Firmenkundengeschäft betrug im Jahr 2009 347 Mio. Euro, 1.100 Mitarbeiter sind für UPC in Österreich tätig. www.upc.at

UPC Broadband ist der europäische Geschäftszweig von Liberty Global, dem weltweit führenden internationalen Kabelnetzbetreiber. UPC Broadband versorgt rund 13 Millionen Kunden in 10 europäischen Ländern mit TV-, Breitband Internet- und Telefon-Diensten. Die Vision der Firma beruht darauf, dass diese fantastische aber oft komplexe digitale Welt für jedermann zugänglich sein sollte. Die Mitarbeiter von UPC Broadband in Europa sind bestrebt, das zu ermöglichen, indem sie Einfachheit und die menschliche Komponente in all ihre Tätigkeiten einbauen.

Der führende internationale Kabelnetzbetreiber Liberty Global bietet hoch entwickelte Dienstleistungen aus den Bereichen Video, Voice und Breitband Internet an, um seine Kunden mit der Welt der Unterhaltung, Kommunikation und Information zu verbinden. Per 24.02.2010 betreibt Liberty Global sein hypermodernes Breitband-Kommunikationsnetz in 14 Ländern - vorwiegend in Europa, Chile und Australien. Liberty Globals Geschäftsfelder umfassen auch bedeutende Medien- und Programmunternehmen wie Chellomedia in Europa. www.lgi.com

