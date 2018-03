Wiener Wasserwerke: Reparaturarbeiten in der Döblinger Hauptstraße bis morgen Mittwoch

Wien (OTS) - Aufgrund eines lokalen Schadens in der Döblinger Hauptstraße 2 musste gestern ab 18.00 Uhr die Döblinger Hauptstraße vom Währinger Gürtel bis zur Glatzgasse stadtauswärts für den Straßenverkehr gesperrt werden.

Die Wasserversorgung konnte noch gestern Nacht wieder vollständig hergestellt werden. Infolge des erforderlichen massiven Straßenaufbaues kann die Döblinger Hauptstraße erst ab morgen Mittwoch in der Früh wieder einspurig befahren werden. Die vollständige Freigabe für den Straßenverkehr erfolgt voraussichtlich morgen am späten Nachmittag. Die öffentlichen Verkehrsmittel können die Baustelle ungehindert passieren.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Wolfgang Zerobin

Wiener Wasserwerke

Tel.: 01 59959 31001,

Mobil: 0676 8118 31001