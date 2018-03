AVISO: Hohe Auszeichnung für Gitarrist von Elvis Presley im Metropol

Umweltstadträtin Sima verleiht James Burton "Goldenen Rathausmann"

Wien (OTS) - Wien - "Play it, James!" - Beinahe auf jeder Live-Aufnahme von Elvis Presley ist dieser Satz als Aufforderung Presleys an James Burton, ein Solo zu spielen, zu hören.

Der Wiener Sänger Dennis Jale, der auch beim 48er Mistfest die Fans begeisterte, bringt Burton, gemeinsam mit den Originalmitgliedern der Elvis-Band, wieder nach Wien. Die Shows, die im Jänner zum 10. Mal stattfinden, sind stets ausverkauft und ziehen Fans aus ganz Europa an.

Am kommenden Sonntag, den 16. Jänner 2011, wird James Burton von Umweltstadträtin Ulli Sima für sein musikalisches Schaffen - live on stage - mit dem

"Goldenen Rathausmann" geehrt.

Wir laden die VertreterInnen der Medien herzlich zur Verleihung des goldenen Rathausmannes an die Gitarrenlegende James Burton inklusive face-to-face IVs backstage im Anschluß an die Show ein.

Datum: Sonntag, 16.01.2011 ca. 22h

Ort: Metropol, Hernalser Hauptstraße 55, 1170, Wien

