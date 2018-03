Die Premium-Klasse ist da

Die Region Wörthersee geht 2011 in die Qualitätsoffensive und forciert nun nach der Qualitätskategorie "Top of Wörthersee" die Königs-Kategorie "Premium Qualität Wörthersee".

Velden am Wörther See (TP/OTS) - Die "Premium Qualität Wörthersee" ist die exklusivste Gruppierung unter den Beherbergungsbetrieben am Wörthersee. Die Zuordnung erteilt ein Versprechen - Betriebe mit Qualität auf höchstem Niveau. 4 Sterne Superior und 5 Sterne Betriebe laut Wirtschaftskammer, sowie 4 Sterne Betriebe mit mindestens 4,5 Segel der Wörthersee-Segelklassifizierung sind berechtigt, die Auszeichnung "Premium Qualität Wörthersee" zu führen. Seitens Betriebe und WTG werden auf diesem Wege beträchtliche Marketingmittel gebündelt, welche gezielt und koordiniert zur Bewerbung eingesetzt werden. Die "TOP of Wörthersee" Betriebe entsprechen den besten Betrieben vom Privatzimmer bis zum Hotel und müssen min. 4 Sterne oder 4 Segel der Wörthersee-Segelklassifizierung vorweisen. Mit der geprüften Wörthersee-Qualität sollen die Qualitätsstandards weiter angehoben werden, denn nur eine ständige Verbesserung der eigenen Leistungen gewährleistet den Erfolg für die Zukunft.

"Es gilt künftig die Stärken weiter zu maximieren, die besten Betriebe am Wörthersee in die Auslage zu stellen, diese dem Gast in entsprechender Weise zu präsentieren und auf die Qualitätsinvestitionen der letzten Jahre und Monate hinzuweisen. Noch nicht entsprechend zertifizierte Betriebe sind eingeladen, die Qualität in ihrem Betrieb ebenfalls zu forcieren. Qualitätsverbesserungen werden somit seitens der Region klar belohnt. Qualifizierte Betriebe werden in den Printwerbemitteln und in der Online-Werbung bewusst in den Vordergrund gestellt, aber auch in separaten Kampagnen im In- und Ausland sowohl on- als auch offline beworben. Wir wollen dadurch das Qualitätsbewusstsein in der Region weiter steigern um unseren Mitbewerbern ein Stück voraus zu sein und um unseren Gästen schon auf den ersten Blick das zu bieten, was sie von uns erwarten.", so Gernot Riedel, GF der Wörthersee Tourismus GmbH.

Informationen zu Premium-Betrieben unter

http://www.premium.woerthersee.com.

Auskunft:

Wörthersee Tourismus GmbH

Tel.: +43 (0)4274 38288

http://www.woerthersee.com

