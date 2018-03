EANS-News: Identive Group Inc. / Identive Group ernennt Rob Zivney zum Vice President Government & Standards

Die Identive Group, Inc.

(NASDAQ: INVE; Frankfurter Wertpapierbörse: INV), ein führender Anbieter von Produkten, Diensten und Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Identifikation und RFID-Technologien, gibt hiermit die Ernennung von Robert (Rob) Zivney zum Vice President Government & Standards bekannt. In der neu geschaffenen Position wird Zivney seine Kenntnisse zu aktuellen Trends, Herausforderungen und Standards in der Sicherheitsbranche einsetzen, um die Position der Identive Group als ein führender Anbieter im ID-Management sowie der physischen und Internet-Sicherheit im staatlichen Sektor zu stärken.

"US-Regierungsbehörden führen auf gesamtstaatlicher, bundesstaatlicher und lokaler Ebene sichere ID-Programme ein - von Mitarbeiterausweisen und Zugangskontrollsystemen bis hin zu Notfall-Management-Systemen. Diese Programme profitieren von Technologien, die die Konvergenz von physischer und logischer Zugangskontrolle sowie die Verbindung von ID-Management-Systemen mit mobilen Geräten ermöglichen. Dies eröffnet Identive ausgezeichnete Möglichkeiten", sagte Ayman S. Ashour, Chairman und CEO der Identive Group. "Rob ist die ideale Führungsperson, um unsere Beziehungen mit wichtigen Regierungsbehörden zu vertiefen und auszubauen. Seine Expertise in konvergierenden Zugangskontrolllösungen, HSPD-12 und Identity Management gründet auf seiner jahrelangen Beschäftigung mit Sicherheits-IT-Anforderungen staatlicher Kunden. Zudem ist er in der Sicherheitsindustrie als Redner, Autor und Experte für Technologiestandards hoch angesehen."

Zivney verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung im Marketing, Vertrieb und Produktmanagement, einschließlich 15 Jahre bei Identives Hirsch-Geschäftseinheit, wo er als Vice President Marketing und zuletzt als Vice President Business Development tätig war. Davor hatte er verschiedene Positionen bei Control Systems International (heute Schneider Electric), MCC Powers (heute Siemens Building Technologies) und Honeywell inne. Zivney ist in mehreren Organisationen der Sicherheitsindustrie aktiv, unter anderem in der Security Industry Association (SIA) und der Smart Card Alliance. Stellvertretend für die Sicherheitsindustrie hat er vor dem US-Kongress zu staatlichen Sicherheitsverordnungen wie HSPD-12 und FIPS 201 ausgesagt. Zurzeit ist Zivney im Board of Directors der SIA und Vorsitzender des Security Industry Standards Council. Er erlangte seinen Bachelorabschluss in Elektrotechnik an der Universität von Texas in Austin.

"Identity Management und konvergierende Lösungen sind heute zwei der dynamischsten und am schnellsten wachsenden Bereiche der Sicherheitsindustrie", kommentierte Zivney. "Die Identive Group ist eines der am besten positionierten Unternehmen, um an diesen Markttrends zu partizipieren und sie mitzugestalten. Ich freue mich darüber, ein Teil der Vision zu sein, die Identive umsetzt."

Über Identive Group

Die Identive Group (NASDAQ: INVE; Frankfurter Wertpapierbörse: INV) ist ein internationales Technologieunternehmen, das die weltweite Marktführerschaft im Bereich sicherer ID-Technologien anstrebt. Die Marken der Gruppe bieten erstklassige und erprobte Produkte und Lösungen in den Bereichen physische und logische Zugangskontrolle, Identity Management und RFID-Systeme für Regierungsbehörden, Unternehmen und Endkonsumenten. Das Wachstumsmodell des Unternehmens basiert auf einer Kombination aus zielgerichteten Akquisitionen und organischem, Technologie-basierten Wachstum der Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter www.identive-group.com.

