Designer in Residence - Martin Hospach neu im Brainds-Designteam

Wien (OTS) - Mit Martin Hospach, einem erfahrenen und preisgekrönten Art Director aus Berlin, startet die Brandingagentur Brainds ihr Projekt "Designer in Residence". Durch die temporäre Zusammenarbeit mit internationalen Designern beschreitet Brainds neue Wege in der Kreation und erweitert ihr internationales Expertennetzwerk. Über ein halbes Jahr hinweg wird Hospach in Wien mit den Brandingexperten von Brainds zusammenarbeiten.

Martin Hospach studierte Kommunikationsdesign an der Fachhochschule Konstanz und absolvierte danach die renommierte "Schule für Gestaltung Basel". Internationale Praxiserfahrung sammelte er bei Design- und Brandingagenturen und betreute Kunden wie VW, Maybach, Deutsche Telekom, Commerzbank, e.on und Bugatti. Darüber hinaus war Hospach Dozent an der Designerschmiede "Parsons" in New York.

Martin Hospach: "Brainds gilt in Österreich als Vorreiter in Sachen Branding und anspruchsvollem Kommunikationsdesign. Das Team ist authentisch und aufgeschlossen, zudem überschneiden sich unsere Kompetenzen in weiten Teilen. Wir werden sicherlich stimulierend zusammenarbeiten. Darauf freue ich mich!"

"Nur aus ständigem Austausch mit anderen Denkweisen, Arbeitsstilen und Zugängen resultieren herausragende Ergebnisse. In Martin Hospach haben wir den idealen Sparringpartner gefunden, den die Leidenschaft für strategisches Design ebenso antreibt wie uns", so Carmen Doerr, Unitleiterin Brand Design bei Brainds

Brainds

Brainds ist Österreichs führende Brandingagentur. Der Fokus liegt auf markenstrategischer Beratung und anspruchsvollem Marken- und Kommunikationsdesign. Die Agentur wurde mit zahlreichen internationalen Design-Preisen ausgezeichnet. Zu den Referenzen zählen unter anderem: aspern - Die Seestadt Wiens, Orange, Radatz, Raiffeisen Centrobank, Niederösterreich Werbung, Wien 3420, ÖBB, Wirtschaftsagentur Wien, OMV, Interwetten, Festspielhaus St. Pölten, Erste Bank und VERBUND. www.brainds.com

