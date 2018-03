Lauterach grüßt am Wiener Tanzparkett

Ball der Vorarlberger in Wien - Kartenvorverkauf startet am 13. Jänner 2011

Wien (OTS/VLK) - "Lauterach grüßt Wien" lautet heuer das Motto beim traditionellen Ball der Vorarlberger in Wien am Samstag, 22. Jänner 2011 in den Festsälen des Palais Ferstel (Wien 1, Strauchgasse 4). Der Kartenvorverkauf startet am Donnerstag, 13. Jänner.

Der Ball wird auch heuer durch die Tanzschule Elmayer eröffnet. Den richtigen Takt für die tanzbegeisterten Ballbesucher besorgen das Wiener Tanzorchester unter der Leitung von Herbert Wild sowie die Tanzband All Right Guys aus Lauterach. Den Ehrenschutz haben Landeshauptmann Herbert Sausgruber und der Lauteracher Bürgermeister Elmar Rhomberg übernommen.

Die Veranstalter bitten um angemessene Kleidung (Abendkleid, dunkler Anzug, Smoking oder Tracht). Ballkarten kosten 40 Euro (für Studierende mit Ausweis 25 Euro), Platzkarten zwischen sieben und 15 Euro. Kartenvorverkauf und Abholung: 13. bis 19. Jänner 2011 im Hotel am Stephansplatz (Jasomirgottstraße 1/Ecke Stephansplatz 9, 1010 Wien), Montag bis Freitag jeweils 17.00 bis 19.00 Uhr. Ballkarten-Telefon: 0664/4831581. Vorreservierungen sind für Mitglieder der Vorarlberger in Wien auch per E-mail möglich:

office@kinz-pr.at.

Rückfragen & Kontakt:

Landespressestelle Vorarlberg

Tel.: 05574/511-20137, Fax: 05574/511-920196

presse @ vorarlberg.at

http://www.vorarlberg.at/presse



Hotline: 0664/625 56 68, 625 56 67