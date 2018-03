Sara Lee verkauft L'OR EspressO in Holland übers Internet

Utrecht, Niederlande (ots/PRNewswire) - Die Sara Lee

Corporation gab heute bekannt, dass die neuen L'OR-EspressO-Kapseln ihrer Marke Douwe Egberts - geeignet für Nespresso(R)-Kaffeeautomaten - nun über ihren holländischen Online-Store zum Kauf angeboten werden. Verbraucher können alle vier Produktvarianten (Delizioso, Decaffeinato, Splendente und Forza) online erstehen und an jede inländische Adresse liefern lassen. Eine Packung mit 10 Kapseln einer Sorte kann für günstige EUR 3,09 erworben werden.

Die L'OR-EspressO-Kapseln von Douwe Egberts wurden schon in den ersten Monaten ihrer Verfügbarkeit auf dem holländischen Markt zu einem Verkaufsschlager in den Douwe-Egberts-Läden und waren bisher ausschliesslich dort erhältlich. Die Läden bilden ein Netzwerk an Premium-Geschäften in ganz Holland, in denen der Verkauf von Kaffee-und Teeprodukten und das Rewards-Center des beliebten Kunden-Treueprogramms von Douwe Egberts miteinander verbunden werden.

"Mit dem Internetverkauf steht uns ein neuer Vertriebsweg zur Verfügung, mit dem wir der steigenden Nachfrage nach L'OR-EspressO-Kapseln entgegen kommen können", erläuterte der Geschäftsführer des Bereichs International Beverage and Bakery Businesses von Sara Lee, Frank van Oers. "Die holländischen Verbraucher haben sehr positiv auf das Angebot reagiert, und wir sind überzeugt, dass der Beliebtheitsgrad des Produkts noch weiter steigen wird."

Anhaltender Erfolg

Sara Lee's holländische Online-Verkaufsinitiative für die L'OR-EspressO-Kapseln fällt zusammen mit dem Start einer eigens eingerichteten Webseite in Frankreich -

http://www.experiencelorespresso.com -, über die das Produkt einen

bisher beispiellosen und anhaltenden Erfolg bei den Verbrauchern erfährt. In mehr als einer Million Haushalten in Frankreich sind die Premium-Espressokapseln von Sara Lee zumindest ausprobiert worden -schätzungsweise also von 40% der Eigentümer kompatibler Kaffeeautomaten in diesem Land.

Seit der Markteinführung im April 2010 hat Sara Lee über 100 Millionen L'OR-EspressO-Kapseln verkauft; dieses Produkt allein stellt ca. 3,5% des Gesamtwerts des französischen Einzelhandelsmarktes für gerösteten und gemahlenen Kaffee dar. Sein sofortiger Erfolg ist auf die erstklassige Qualität des Arabica-Kaffees, seine Verfügbarkeit im Einzelhandel und auf den attraktiven Preis zurückzuführen.

Alle L'OR-EspressO-Sorten werden zu 100 Prozent mit Arabica-Kaffee hergestellt, der nach dem UTZ CERTIFIED Good Inside(R) Programm sozial- und umweltverträglich angebaut und geerntet wird. Liebhaber hochwertigen Kaffees mit Nespresso(R)-Geräten können dank der L'OR-Espresso-Kapseln erstmals unter verschiedenen Kaffeemarken auswählen.

Nespresso(R) ist Handelsmarke einer Drittpartei, die nicht mit Sara Lee verbunden ist.

Über Sara Lee

Jeden Tag begeistert Sara Lee Millionen Verbraucher und Kunden auf der ganzen Welt. Mit seinen innovativen und vertrauenswürdigen Lebensmittel- und Getränkemarken, darunter Ball Park, Douwe Egberts, Hillshire Farm, Jimmy Dean, Sara Lee und Senseo, verfügt das Unternehmen über eines der weltweit beliebtesten und führenden Markenportfolios. Zusammen erzielen unsere Marken einen Jahresumsatz von fast 11 Milliarden USD. Sara Lee beschäftigt in seinem laufenden Betrieb weltweit rund 33.000 Mitarbeiter. Die neuesten Nachrichten und detaillierte Informationen über Sara Lee und ihre Marken finden Sie auf http://www.saralee.com.

