Datacastle geht Partnerschaft mit MISCO Germany ein, um Cloud-basierten Backup- und Datenschutz in Deutschland einzuführen

Langen, Deutschland und Seattle (ots/PRNewswire) - Datacastle, ein marktführender Anbieter von Business-Resiliency-Lösungen für mobile Arbeitskräfte, und MISCO Germany Inc., ein führender Anbieter von IT-Produkten und -Dienstleistungen und ein Geschäftsbereich von Systemax Inc., gaben heute ihre Partnerschaft bekannt. Durch diese Partnerschaft soll gewerblichen Nutzern, Endkunden, Vertriebspartnern und Systemintegratoren eine allumfassende, Cloud-basierte Backup- und Datenschutzlösung geboten werden.

2009 änderte die deutsche Bundesregierung das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ab, um Unternehmen dazu zu verpflichten, Opfer von Datenmissbrauch über diesen Missbrauch zu informieren. Deutschland engagiert sich auf EU- Ebene ebenfalls für den Datenschutz für Angestellte und Kunden. "Durch die Möglichkeit einer vermehrten Aufklärung über Datenmissbrauch in den Medien und der Präsenz des Datenmissbrauchs im öffentlichen Bewusstsein, warden deutsche Unternehmen den Datenschutz weiterhin sehr ernst nehmen", so Stefan Schimansky, Geschäftsführer von MISCO Germany. "Die Partnerschaft mit Datacastle ermöglicht es uns, den Bedarf von Unternehmen nach Backup- und Datenschutz zu decken und Vertriebspartner und Systemintegratoren mit Dienstleistungen zu versorgen, die sie ihren Kunden anbieten können."

Die Partnerschaft zwischen Datacastle und MISCO Germany wird es Unternehmen ermöglichen, vertrauliche Informationen und wichtige Backup-Daten auf Laptops, Desktops und Tablet-PCs mit einem individuellen und einfach zu handhabenden Agenten, der zentral durch einen auf der Microsoft Windows Azure-Plattform eingesetzten Vault verwaltet wird, zu schützen. Die Datacastle Personal Edition von MISCO Germany bietet ein automatisches Online-Backup sowie eine automatische Online-Wiederherstellung. Die Datacastle Enterprise Edition umfasst dazu eine Restverschlüsselung, eine Portzugangskontrolle, eine rechnerferne Löschung von Daten und eine ebenfalls rechnerferne Rückverfolgung des Gerätes.

MISCO Germany wird Vertriebspartnern und Systemintegratoren eine zusätzliche Dienstleistung anbieten, die diese wiederum ihren Kunden anbieten und dank derer sie neue Ertragsströme erschliessen können. Da es sich bei der Datacastle-Lösung um einen gehosteten Service handelt, sparen die Vertriebspartner die Infrastrukturkosten. Zudem minimieren sie die Belastung auf ihre IT-Ressourcen und können ihren Kunden schnelle Backup- und Datenschutzlösungen anbieten.

"MISCO Germany bietet den Kunden einen umfassenden Schutz und verfügt zudem über einen hochwertigen Service und deckt somit den gewerblichen Bedarf sowie den Bedarf der Endnutzer und der Vertriebspartner ab", so Ron Faith, Präsident und CEO von Datacastle. "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit MISCO Germany, dies es uns erlaubt, die Cloud-basierte Backup- und Datenschutzlösung von Datacastle in den deutschen Markt einzuführen."

Datacastle bereitet die mobilen Arbeitskräfte der Organisationen auf das Unerwartete vor. Datacastle RED ist im Gartner "Hype Cycle for Storage Technologies, 2010" aufgeführt und wandelt ungeschützte Unternehmensinformationen in belastbare, verwaltete Unternehmensposten um. Datacastle befähigt die IT, Datenrichtlinien durchzusetzen und die zu erfüllenden Voraussetzungen zu übertreffen. Um mehr über Datacastle RED zu erfahren, besuchen Sie http://www.datacastlecorp.com, folgen Sie uns auf Twitter @Datacastle oder rufen Sie uns an unter +1-425-996-9684.

Systemax Inc. (http://www.systemax.com), ein Fortune-1000-Unternehmen, verkauft Personal-Computer, Computerteile und -zubehör, Unterhaltungselektronik und Industrieprodukte über ein System von markengeschützten e-Commerce-Websites, Einzelhandelsgeschäften, Betreibern von Beziehungsmarketing und direkte Mail-Kataloge in Nordamerika und Europa. Die wichtigsten Marken sind TigerDirect, CompUSA, Circuit City, MISCO, WStore und Global Industrial.

Misco Germany ist eine Tochtergesellschaft von Systemax Inc. und ein führender Online-Anbieter von IT-Produkten und -Dienstleistungen für den privaten und öffentlichen Sektor. Systemax ist Im Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Italien, Spanien und Schweden tätig und ist Online in Österreich, der Schweiz, Portugal, Belgien und Irland vertreten. Systemax verkauft unter den Namen Misco, Wstore und inmac-Wstore.

