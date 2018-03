Far East Energy gibt zum 31. Dezember 2010 Eingang der initialen Barzahlung für Gas bekannt

Houston (ots/PRNewswire) - Far East Energy Corporation

gab heute bekannt, dass am 31. Dezember 2010 der Chinesische Partner der Gesellschaft, CUCBM, eine intiale Barzahlung für Gas erhalten hat, welches im Shouyang Block in der Provinz Shanxi, China gefördert wurde. Somit kam es, wie bereits vorhergesehen, zur ersten Zahlung für Gas aus dem Shouyang Block bereits vor dem Ende des Jahres 2010.

In Übereinstimmung mit dem Gasliefervertrag, wird die Shanxi Guoxin Energy Development Group, der Käufer, monatlich für bestimmte Gasvolumina im Voraus bezahlen, sobald die entsprechenden Volumina benannt sind. Anfang Dezember 2010 benannte Far East die Gasmengen zur Auslieferung im Januar, wovon auch Gas umfasst war, welches voraussichtlich aus den Flözen erbracht werden sollte, welche an das Auffangsystem bis zum Ende des Jahres 2010 angeschlossen sein sollten. Die endgültige Inbetriebnahme und die erste Gaslieferung ist weiterhin zwischen dem 15. Und 20. Januar 2011 vorgesehen.

Michael R. McElwrath, Far East CEO und Präsident sagte:"Es freut uns sehr, den Trend fortzuführen, wichtige Meilensteine im Zeitplan zu erreichen. 2010 war ein erfolgreiches Jahr für Far East, und wir werden alles dafür tun um sicherzustellen, dass das Jahr 2011 sogar noch besser wird."

Far East Energy Corporation

Mit Sitz in Houston, Texas, Niederlassungen in Peking, Kunming, und Taiyuan City, China, konzentriert sich die Far East Energy Corporation auf die Ausbeutung und Entwicklung von Flözgas in China.

