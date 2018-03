EANS-Gesamtstimmrechte: Mood and Motion AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte gemäß § 26a WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Gesamtstimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Hiermit teilt die Mood and Motion AG mit, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte am Ende des Monats Dezember 2010 insgesamt 4.371.333 Stimmrechte beträgt. Die Veränderung der Gesamtzahl der Stimmrechte ist seit dem 03.12.2010 wirksam.

Emittent: Mood and Motion AG Hegelstraße 15 D-60316 Frankfurt am Main Telefon: +49(0)69 943314 61 FAX: +49(0)69 94331466 Email: ir @ moodandmotion.com WWW: http://www.moodandmotion.com Branche: Film/Kino ISIN: DE000A1E9A75 Indizes: CDAX, Classic All Share Börsen: Freiverkehr: Berlin, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, Hannover, München, Regulierter Markt/General Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch