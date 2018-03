Survey Sampling International ernennt Christian Michael zum Managing Director für Deutschland

Shelton, Connecticut (ots/PRNewswire) - Survey

Sampling International (SSI) gab heute die Ernennung von Christian Michael zum Managing Director für Deutschland bekannt. In seiner neuen Stellung wird Michael sich darauf konzentrieren, die Position von SSI als führender Anbieter von Stichprobenlösungen auf dem deutschen, dem schweizer und dem österreichischen Markt zu stärken. Darüber hinaus wird er sich dafür einsetzen, den Online-Zugang SSIs zu den Umfrageteilnehmern zu erweitern und zu diversifizieren.

"Ich freue mich darauf, einem Unternehmen beizutreten, das seit über dreissig Jahren führend ist in der Wissenschaft der Stichproben", so Michael. "Aufgrund meiner umfassenden beruflichen Erfahrung in der Werbe- und Medienbranche weiss ich aus erster Hand, wie wichtig Marktforschung für effektive Geschäftsentscheidungen ist und dass Stichproben zur Gewährleistung der Genauigkeit von Forschungseinblicken ausschlaggebend sind. Daher freut es mich besonders, bei SSI nun auf eine Firmengeschichte, die geprägt ist von erstklassiger Methodik, aufbauen zu können. Mit SSI Dynamix(TM), der wegweisenden dynamischen Stichprobenplattform des Unternehmens, setzt SSI seinen Weg als Pionier bei der Weiterentwicklung der Stichproben fort. Ich sehe Dynamix als marktführende Technologie, die dem Stichprobengeschäft ein neues Mass an Skalierbarkeit verschafft, indem die Beschränkungen von Panelgrössen und Fluktuationsraten aufgehoben werden, und ich freue mich schon darauf, Teil dieses erstklassigen Teams zu werden, das diese Lösung der nächsten Generation entwickelt hat."

"Christian ergänzt SSI auf ideale Weise. Er teilt sowohl unser grosses Engagement für Kundenservice als auch für Innovation im Bereich der Stichproben", so Michel Guidi, der Managing Director für Europa. "Er verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Förderung starker Kundenbeziehungen und setzt sich engagiert für die grösste Unterstützung der Kunden ein. Seine Energie und sein Weitblick werden dazu beitragen, unsere Produkte kontinuierlich weiterzuentwickeln, um sie an die wechselnden Marktforschungsbedürfnisse der Kunden anzupassen."

Michael blickt auf 15 Jahre Erfahrung zurück

Michael verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Medien- und Werbebranche, wo er die Marktforschung nutzte, um seine Kunden bei der Findung optimaler Geschäftsentscheidungen zu helfen. Vor seinem Wechsel zu SSI war er Partner und Verkaufschef bei CODE-No.com, einem Direktmarketing-Unternehmen, und für Verkaufsstrategie und Management verantwortlich. Vor CODE-No.com war er knapp 7 Jahre bei Google Deutschland tätig, zunächst als Verkaufsmanager und später als Chef für den Bereich Einzelhandel.

Vor seiner Tätigkeit bei Google war Michael Kooperationschef für Tomorrow Focus Sales, wo er medienübergreifende Strategien und Angebote für den Print- sowie den Onlinebereich entwickelte. Darüber hinaus hielt er führende Positionen im Verkauf und beim Account-Management bei DoubleClick Deutschland, RMS Radio Marketing Services, IP Deutschland und Target Radio inne.

Informationen über Survey Sampling International

Survey Sampling International (http://www.surveysampling.com) ist der weltweit führende Anbieter von Stichprobenlösungen für die Umfrageforschung. SSI erreicht Umfrageteilnehmer in 72 Ländern über das Internet, das Telefon und per Mobilfunk/Wireless. Das Angebot für seine Kunden umfasst Design-Beratung, Programmierung und Hosting von Umfragen sowie Datenverarbeitung. SSI betreut mehr als 2.000 Kunden, darunter 48 der 50 wichtigsten Forschungsorganisationen. Das 1977 gegründete SSI betreibt 17 Geschäftsstellen in 15 Ländern.

