EANS-Kapitalmarktinformation: BKS Bank AG / Anleiheneuemission

Die an der Wiener Börse notierte BKS Bank AG kündigt zwei neue Emissionen an:

Eine 4% BKS Bank Obligation 2011-2018/1 (ISIN:AT0000A0MRD3)sowie einen 2,25% Plus BKS Bank Garant 2011-2016(ISIN:AT0000A0M5S1). Das Begebungsvolumen der 4% BKS Bank Obligation 2011-2018/1 beträgt max. 15 Mio EUR bei einer Laufzeit von sieben Jahren und einer Verzinsung von 4% (actual/actual). Laufzeitbeginn ist der 1.März 2011. Der 2,25% Plus BKS Bank Garant 2011-2016 weist eine Laufzeit von fünf Jahren auf und orientiert sich am Euro Stoxx 50. Die Höhe des Kupons ist abhängig vom jeweiligen Indexstand zu den Bewertungsstichtagen 06.02.2012, 04.02.2013, 04.02.2014, 04.02.2015 sowie 04.02.2016, die Mindestverzinsung beträgt aber 2,25% (actual/actual).

Die Zeichnungsfristen für diese Emissionen beginnen jeweils am 10.Jänner 2011.

Die Bedingungen dieser Bankschuldverschreibungen können der Homepage http://www.bks.at, Rubrik Investor Relations > BKS Bank > Anleiheemissionen 2011 entnommen werden.

ISIN(s) der Anleiheneuemission(en): AT0000A0MRD3; AT0000A0M5S1

