Wolf Theiss erweitert sein Team in Bulgarien und steigt zu einer der größten Kanzleien des Landes auf

Sofia/Wien (OTS) - WOLF THEISS, eine der führenden Rechtsanwaltssozietäten in Zentral- und Südosteuropa, freut sich Partnerin Anna Rizova und ihr 11 Juristen umfassendes Team aufzunehmen. Die Neuzugänge kommen von der Kanzlei DLA Piper, die sich mit Jahresende aus dem bulgarischen Markt zurückzog. Wolf Theiss zählt damit nunmehr zu den größten Sozietäten des Landes.

"Während viele internationale Rechtsanwaltskanzleien in den Krisenjahren die Region verlassen haben, war es weiterhin das Ziel von Wolf Theiss die Präsenz in Zentral- und Südosteuropa auszubauen. Wir haben daher die Chance, die sich durch den Rückzug von DLA Piper aus dem bulgarischen Markt ergeben hat, gerne ergriffen, da wir Anna Rizova und ihre Kollegen als sinnvolle und ideale Ergänzung unseres bestehenden Teams sehen", erklärt Erik Steger, Partner und Sprecher des Wolf Theiss Managements.

Das Wolf Theiss Büro in Sofia wurde zu Jahresbeginn 2008 eröffnet und wird seitdem von Partner Richard Clegg geleitet, der bereits seit dem Jahr 2002 in Bulgarien tätig ist. Das Team in Sofia ist sowohl für bulgarische Unternehmen als auch internationale Investoren tätig und bietet hochqualitative wirtschaftsrechtliche Beratung u. a. in den Bereichen Corporate / M&A, Bank- und Kapitalmarktrecht, Immobilienrecht, Energie, Telekommunikation sowie im Öffentlichen Wirtschafts- & Vergaberecht.

"Wir heißen Anna Rizova und ihre Kollegen herzlich willkommen und sind überzeugt, dass sie sich nahtlos in unser bestehendes Team einfügen werden. Wir reihen uns damit nicht nur unter den größten Sozietäten des Landes ein, unsere bestehenden Mandanten und solche, die es noch werden, können nunmehr auf die Dienstleistungen von zwei miteinander verschmolzenen Teams international tätiger Kanzleien zurückgreifen, die über dieselben hohen Qualitätsstandards verfügen", sagt Partner Richard Clegg.

Wolf Theiss ist bereits seit langen Jahren Anziehungspunkt für Anwälte aus international tätigen "Magic Circle"-Kanzleien und anderen renommierten Rechtsanwaltssozietäten. Im Jahr 2004 übernahm Wolf Theiss das Team von Allen & Overy in Tirana, 2006 wurde die Niederlassung von Wolf Theiss in Budapest durch eine Gruppe von ehemaligen Clifford Chance Anwälten unter der Leitung von Zoltán Faludi ins Leben gerufen. Im Jahr 2008 kam darüber hinaus mit Ronald Given ein Topjurist mit knapp 30 Jahren Erfahrung bei der international tätigen US-amerikanischen Sozietät Mayer Brown an Bord um das Wolf Theiss Team in Zagreb zu leiten.

Über Wolf Theiss

Die 1957 gegründete Rechtsanwaltssozietät Wolf Theiss gehört zu den führenden zentral- und südosteuropäischen Anwaltssozietäten mit Schwerpunkt im internationalen Wirtschaftsrecht. An den zwölf Standorten in Albanien, Bosnien & Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Österreich, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und der Ukraine sind 300 Juristen für lokale und internationale Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen sowie Banken und Versicherungen im Einsatz. In der Verbindung von Recht und Wirtschaft entwickelt Wolf Theiss umfassende und konstruktive Lösungen auf der Basis von rechtlichem, steuerlichem und unternehmerischem Know-how.

