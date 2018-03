AMS-PK am 14.1.: Arbeitsmarktvorschau und Arbeitsschwerpunkte 2011

Wien (OTS) - Wir laden die Vertreter/innen der Medien herzlich zur Pressekonferenz des Arbeitsmarktservice (AMS) Österreich ein.

Termin: Freitag, 14. Jänner 2011, 10 Uhr

Ort: Sky Bar, Kärntnerstraße 19, 1010 Wien, www.skybox.at

Die rasche Konjunkturerholung machte es möglich: Die Arbeitsmarktlage in Österreich verbesserte sich im Vorjahr von Monat zu Monat, die Arbeitslosigkeit ging zurück, die Beschäftigung erreichte Rekordniveau. Wie wird sich der Arbeitsmarkt in Österreich weiter entwickeln und welche Maßnahmen werden vom AMS zur Verhinderung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gesetzt? Welche neuen Formen der Kundinnen- und Kundenbetreuung bietet das AMS 2011 an? Die künftige Entwicklung des Arbeitsmarktes, die neuen e-Services und die Arbeitsschwerpunkte des AMS im Jahr 2011 sind Themen des Pressegesprächs.

Ihre Gesprächspartner sind:

Dr. Herbert Buchinger, Vorstandsvorsitzender des AMS Österreich

Dr. Johannes Kopf, LL.M., Vorstandsmitglied des AMS Österreich

