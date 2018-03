Heimtextil 2011: Starkes Ausstellerinteresse an weltgrößter Fachmesse für Wohn- und Objekttextilien

12. bis 15. 1. 2011 in Frankfurt. Vergleichen Sie die internationalen Angebote und knüpfen Sie Kontakte. Entdecken Sie neue Marktpotenziale und inspirierende Ideen.

Mit einer erfreulichen Zahl an Ausstelleranmeldungen unterstreicht die Heimtextil 2011 ihren Status als weltweit größte Fachmesse für Wohn- und Objekttextilien: "Wir werden im Januar mehr als 2.500 Aussteller in Frankfurt begrüßen.

Mit der facettenreichen Darbietung von Bett-, Bad- und Tischtextilien bis hin zu Angeboten für Fenster, Polster, Boden, Wand und Sonnenschutz deckt die Heimtextil in Frankfurt das gesamte Portfolio für Heim- und Haustextilien ab. Haustextilien ("bath", "bed" und "table") werden in den Hallen 8, 9 und 11 gezeigt. Heimtextilien ("window", "upholstery", "floor", "wall" und "sun") erstrecken sich über die Hallen 3, 4, 5 und 6.

Vielfältiges Messerahmenprogramm: Nachhaltigkeit, Objektgeschäft, Trends

Die weltweit größte Fachmesse für Wohn- und Objekttextilien wird flankiert von einer Vielzahl an Sonderpräsentationen, Fachvorträgen, Preisverleihungen und Branchenevents.

Erstmalig erscheint zur Heimtextil 2011 das Green Directory. Es liegt zur Messe vor und listet jene qualifizierten Aussteller und ihre Produkte, die sich durch eine hohe ökologische Qualität oder eine nachhaltige Herstellungsweise auszeichnen. Auch eine Sonderpräsentation in Halle 11.1 unter dem Titel "Green Exhibition -Welcome to Utopia" greift das Thema Nachhaltigkeit auf. Eine Vortragsreihe am zweiten Messetag im Forum "Let's talk about it!" in Halle 8.0 rundet das Thema ab. Internationale Referenten werden aus unterschiedlichen Perspektiven über Nachhaltigkeit sprechen.

