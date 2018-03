Heenan Blaikie stellt 16 neue Anwälte in Paris ein

Montreal und Paris (ots/PRNewswire) - Heenan Blaikie

freut sich bekannt geben zu dürfen, dass sein Pariser Büro zum 1. Januar 2011 16 neue Anwälte gewonnen hat. Diese wichtige Entwicklung erfolgt nur ein Jahr nach der Aufnahme von Heenan Blaikies Tätigkeit in Paris.

Die Anwälte, die sich Heenan Blaikie angeschlossen haben, haben vorher in einer anderen, grossen internationalen Kanzlei gearbeitet. Es handelt sich um Jean-François Mercadier, T. Alexander Brabant, Pascale Gallien, Anne-Sylvie Vassenaix-Paxton, Ali Boroumand und Karen Leclerc als Partner, sowie 10 andere Kollegen.

Heenan Blaikie - Paris zählt nun zu den führenden internationalen Wirtschaftskanzleien in Frankreich. Das Pariser Büro wird sich auf Wirtschaftsrecht - Handelsrecht, Fusionen und Übernahmen, ausserbörsliche Unternehmensbeteiligungen, Finanzierung und Umstrukturierung - sowie Rechtsstreitigkeiten und internationale Schiedsgerichtsbarkeit spezialisieren und dabei den Schwerpunkt auf internationale Märkte und Handelsbeziehungen mit Afrika, Europa und Amerika setzen.

Roy L. Heenan, Gründungsmitglied und Vorstandsvorsitzender von Heenan Blaikie, erklärt seine Entscheidung, die Geschäftsaktivitäten zu erweitern, folgendermassen: "Unsere Geschäftstätigkeit in Europa und Afrika ist in einem so erstaunlichen Tempo gewachsen, dass wir in Paris eine bessere Präsenz benötigt haben. Diese Erweiterung stellt in unserer internationalen Wachstumsstrategie einen wichtigen Schritt dar. Es wird unseren Kunden die Möglichkeit geben, von den Diensten der 16 erfahrenen Anwälte zu profitieren, die sie bei ihren Tätigkeiten und ihrer Entwicklung in Europa und Afrika begleiten werden. Zusätzlich werden französische Kunden in direktem Kontakt zu einer der grössten Anwaltskanzleien in Kanada stehen."

"Die Anwälte in unserem Pariser Büro wurden aus dem Grunde ausgewählt, weil sie unsere Unternehmensphilosophie, die auf herausragenden Service abzielt, teilen."

Jean-François Mercadier, Managing Partner der Pariser Kanzlei, vermittelt sehr gut den Enthusiasmus seiner neuen Kollegen bei Heenan Blaikie. "Seit unseren ersten Begegnungen mit unseren Freunden bei Heenan Blaikie waren wir zutiefst beeindruckt von der Philosophie und den Werten des Unternehmens, die Zusammenarbeit und Gewandtheit in den Vordergrund stellen. Im Laufe unserer Gespräche waren wir schnell von den Projekten begeistert, die wir zusammen umsetzen könnten. Wir sind davon überzeugt, dass Kunden von unserer Entscheidung, uns Heenan Blaikie anzuschliessen, profitieren werden."

"Heenan Blaikie hat eine Menge für sich. Der Geschäftssinn des Unternehmens verleiht ihm die Fähigkeit, unablässig neue Märkte zu erforschen. Die englische und französische Kultur sowie die zivilrechtliche und gewohnheitsrechtliche Tradition koexistieren bei Heenan Blaikie in Harmonie; unser Einstieg in die Kanzlei wird diese Qualitäten weiter verstärken. In einer globalisierten Wirtschaft waren diese Faktoren für unsere Entscheidung massgebend.

Seit seiner Gründung ist Heenan Blaikie schrittweise auf eine Mitarbeiterzahl von über 550 Rechtsanwälten und Freiberuflern in seinen neun Büros in Kanada, seiner Pariser Kanzlei und seiner Zweigstelle in Singapur angewachsen. Die Firma bietet heissbegehrtes Expertenwissen in Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht, Rechtsstreitigkeiten, Steuerrecht, geistigem Eigentum und Entertainmentrecht.

Für weitere Informationen:

Guy Tremblay National Co-managing Partner Heenan Blaikie +1-514-846-2271 gtremblay @ heenan.ca

Marie Rémillard Direktor Marketing and Business Development Heenan Blaikie +1-514-846-2297 mremillard @ heenan.ca

Jean-François Mercadier Managing Partner - Büro Paris Heenan Blaikie +011-33(0)1-40-69-26-52 jfmercadier @ heenanblaikie.com

