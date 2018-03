Q-ParkNV gibt neues Aufsichtsratsmitglied bekannt

Maastricht, Niederlande (ots/PRNewswire) - Q-Park NV

freut sich, bekanntgeben zu können, dass Frau Karla Peijs am 1. Januar in den Aufsichtsrat berufen wurde. Frau Peijs ist Nachfolgerin von Herrn Wolter Lemstra, der kürzlich nach vielen Jahren des Engagements für den Q-Park-Aufsichtsrat in den Ruhestand gegangen ist.

Der Aufsichtsrat von Q-Park NV hat fünf Mitglieder, und Frau Karla Peijs wird die erste weibliche Beauftragte sein. Zu ihren Aufgaben im Aufsichtsrat wird die Arbeit im Entschädigungsausschuss zählen, dessen Vorsitz sie übernimmt. Ihre jahrelange Erfahrung im Management und in der Politik auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene, insbesondere in Transportfragen, wird dazu beitragen, dass die guten Beziehungen von Q-Park NV zu lokalen und nationalen Regierungsbehörden weiter gestärkt werden.

Karla Peijs hat eine herausragende Position im niederländischen öffentlichen Leben. Im März 2007 wurde sie zur Beauftragten der Königin ernannt. Ausserdem war sie von 2003 bis 2007 Transportministerin und von 1989 bis 2003 Parlamentsmitglied für die christlichen Demokraten (CDA).

